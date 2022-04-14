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Fluminense venceu três dos últimos 15 jogos fora do Rio; derrota pode complicar situação na Sul-Americana

Tricolor teve 21 gols sofridos e nove marcados nas últimas vezes que atuou longe de casa e perdeu a liderança do grupo após derrota para o Junior Barranquilla...
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Publicado em 

14 abr 2022 às 06:00

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 06:00

Talvez o título do Campeonato Carioca e a estreia com vitória na Sul-Americana tenham dado uma sensação de mudança no Fluminense. Mas a derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) na segunda rodada da fase de grupos mostrou que o time ainda tem um longo caminho a percorrer em busca de mais estabilidade para atravessar a temporada. Sem criatividade, transição ou boa marcação, o Tricolor viveu noite para se esquecer no Estádio Metropolitano, na Colômbia, e evidenciou também um problema que já é antigo: a dificuldade de vencer fora do Rio de Janeiro.O Campeonato Carioca, por motivos óbvios, mascarou um pouco desse cenário. Mas é importante lembrar que se não fosse pela força no Maracanã, o Fluminense provavelmente não teria se classificado para a Libertadores em 2021. A equipe foi apenas a 14ª melhor mandante no Brasileirão, perdendo as últimas seis partidas fora de casa na competição.
Se o recorte for para os últimos 15 jogos longe de sua casa, o Tricolor só bateu o Millonarios (COL) na segunda fase da Libertadores, Athletico-PR na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e Chapecoense na 19ª. Nas outras partidas, foi derrotado pelo Junior Barranquilla, Olimpia (PAR) na eliminação no torneio continental, além dos jogos do ano passado com Bahia, Atlético-MG (duas vezes), Juventude, Grêmio, Ceará, Santos e Corinthians. Houve ainda empates com Cuiabá e Barcelona de Guayaquil (EQU).
Veja a tabela da Sul-Americana
Há outro ponto a se observar. Foram 21 gols sofridos e apenas nove marcados ao longo dessas partidas. Seja com Marcão em 2021 ou Abel Braga em 2022, o time ainda não entregou atuações convincentes quando sai do Rio. Mesmo na vitória diante do Millonarios, o Fluminense sofreu, teve um pênalti defendido por Fábio após um péssimo primeiro tempo, mas conseguiu a virada. Nessa Sul-Americana, o time ainda terá duas partidas cruciais na Argentina e na Bolívia para tentar se manter vivo no torneio.
Com o resultado, o Flu cai para o terceiro lugar do Grupo H, com três pontos. Unión Santa Fe (ARG) lidera com quatro, empatado com o Junior, segundo colocado. O Oriente Petrolero (BOL) é o lanterna, com zero. Agora, o Fluminense volta as atenções novamente para o Brasileirão. No sábado, visita o Cuiabá às 21h. No meio de semana, a equipe jogará pela Copa do Brasil. A estreia na terceira fase será diante do Vila Nova, em casa, terça-feira, às 21h30.SITUAÇÃO COMPLICADA
É claro que ainda é a segunda rodada das seis da fase de grupos, mas o Fluminense já consegue projetar uma situação bastante complicada pela frente. Com a vitória, o Junior Barranquilla se torna o grande favorito do grupo, ficando em segundo, mas com os mesmos quatro pontos do Unión Santa Fe (ARG), com quem empatou na estreia fora de casa.
Isso significa que, caso o Junior vença os outros dois duelos que ainda faz na Colômbia, chegará aos dez pontos. No entanto, a equipe ainda enfrentará o Oriente Petrolero, que é o time mais fraco dessa chave, também na Bolívia. Se der a lógica dentro deste cenário, o Fluminense precisará vencer os outros dois jogos no Maracanã, bater o Petrolero fora de casa, além de pontuar contra o Unión Santa Fe.
Se o Tricolor sair da Argentina com um empate, a decisão ficaria para o saldo de gols. A derrota pelo expressivo placar de 3 a 0 pode pesar também neste caso. O cenário ainda é bem inicial, mas mostra que o Flu não pode relaxar em nenhum momento. Apenas o líder do grupo avança para as oitavas de final.
Crédito: FluminensefoiderrotadopeloJuniorBarranquillaforadecasa(Foto:RaulARBOLEDA/AFP

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