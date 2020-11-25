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futebol

Fluminense vence o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Cruz-Maltino saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas levou a virada nos minutos finais da segunda etapa...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:08
Crédito: Clássico carioca foi disputado nas Laranjeiras, nesta quarta-feira (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira, nas Laranjeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado foi de virada e os gols foram marcados por MT, pelo Cruz-Maltino; Gabryel Martins e John Kennedy. A partida foi válida pela 14ª rodada da competição.Com o resultado, o Fluminense segue nos primeiros lugares da competição. O Vasco, por sua vez, está na parte de baixo, e tenta melhorar já na próxima rodada, quando enfrentará o Palmeiras. O jogo é no sábado, enquanto o do Flu é na segunda-feira.
Na partida desta quarta-feira, o Vasco começou melhor e o gol de MT saiu aos 25 minutos. O Tricolor empatou e virou nos minutos finais: Gabryel Martins fez aos 45 e John Kennedy aos 48 minutos da etapa final.

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