Fluminense vence o Vasco nos pênaltis e garante vaga na final do Carioca feminino Sub-18

O Fluminense garantiu a vaga na decisão do Campeonato Carioca feminino Sub-18. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, as Meninas de Xerém derrotaram o Vasco por 3 a 2, nos pênaltis, e avançaram à final da competição estadual. Nas cobranças, a goleira Mari fez três defesas e garantiu a classificação do Tricolor. No tempo normal, Luany abriu o placar para o Tricolor, enquanto Juanny empatou para as Meninas da Colina, no Estádio Nivaldo Pereira. O Fluminense encara agora o Flamengo na final da competição, que está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (08/12), com local e horário a serem definidos pela Ferj.

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No primeiro tempo, o Fluminense teve sua primeira oportunidade com Luiza Travassos, que avançou e arriscou um chute cruzado levando perigo à meta vascaína. Em outro momento, Sabrina cobrou falta no meio do gol e a goleira Bibi fez a defesa para o Cruz-Maltino.

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Na volta do intervalo, Sandy encontro Luany na entrada da área. A atleta carregou a bola com categoria e abriu o placar para as Meninas de Xerém. Luany também acertou a trave ao acertar um chute forte em direção ao gol vascaíno. Pelo lado das Meninas da Colina, Juanny empatou e levou o jogo para a disputa de pênaltis.

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Na decisão, a goleira Mari se destacou ao defender três cobranças e foi o principal destaque da equipe comandada por Filipe Torres, que está na decisão do Campeonato Carioca Sub-18.