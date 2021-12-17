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futebol

Fluminense vence o Palmeiras e leva título da Aldeia Cup sub-16

Moleques de Xerém venceram por 3 a 1, na primeira participação do Fluminense no torneio; Temporada da base tricolor encerra com o título inédito...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 14:56

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:56

Nesta sexta-feira, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 1, pela final da Aldeia Cup sub-16, no CT do Retrô, em Pernambuco. Com dois gols de Chrystian Lucas e um de Miguel Vera, os Moleques de Xerém encerraram a temporada com o título inédito. Foi a primeira participação no torneio, que é referência para as categorias de base das regiões Norte e Nordeste.Nos minutos iniciais da partida, Chrystian Lucas abriu o placar para o Flu após uma cobrança de escanteio. Porém, aos 12 minutos, o Tricolor sofreu o empate. Ainda no primeiro tempo, Chrystian marcou o segundo e recuperou a vantagem. Na segunda etapa, Miguel Vera aproveitou uma sobra e marcou o terceiro, confirmando a conquista inédita de Xerém. Com a vitória, Xerém encerra a temporada de 2021. Ao todo, a base do Fluminense acumulou onze títulos, desde o sub-19 até o sub-20. O próximo desafio acontece em janeiro, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor é o segundo maior campeão do torneio, com cinco títulos.
Crédito: FluminenseconquistouotítuloemparticipaçãoinéditanaAldeiaCupsub-16(Divulgação/Fluminense

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