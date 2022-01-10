Fluminense vence o Matonense de virada e garante liderança do grupo na Copinha

Com diversos reservas e já classificado, o Fluminense teve trabalho, mas venceu a Matonense por 3 a 2, de virada, nesta segunda-feira. A partida foi a última da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, com o resultado, o Tricolor garante os 100% de aproveitamento e o primeiro lugar no grupo. Já os adversários estão eliminados.Logo aos 30 segundos, em contra-ataque após roubada de bola no campo de ataque do Flu, a defesa tricolor bobeou e deu muito espaço para Iago Teixeira balançar a rede para a Matonense pela primeira vez na competição. Insistindo no ataque, mas com dificuldades para ameaçar, o Flu deixou tudo igual aos 28 minutos. Jhonny deu belo cruzamento na cabeça de Guilherme, que aproveitou a chance.
Na segunda etapa, a Matonense obrigou Thiago a fazer a defesa e no lance seguinte marcou. Com um minuto, Juan cabeceou após escanteio de Paulinho. Na reta final, virada tricolor. Aos 31 minutos, Jhonny cruzou rasteiro e encontrou Luan Brito, aproveitando em liberdade para marcar. O jovem atacante, que havia entrado na segunda etapa, colocou o Flu na frente aos 35 após falha na saída de bola.
Com o resultado, o Fluminense chega a três jogos e três vitórias na Copinha. Agora, aguarda a definição do Grupo 5, com Francana, Juventude, Ponte Preta e Confiança (já eliminado), para saber quem será o seu adversário na próxima fase.