Fluminense vence o Junior Barranquilla no Maracanã e segue vivo na Sul-Americana

Foi com emoção, mas a "Era Fernando Diniz" começou com vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, no Maracanã. Paulo Henrique Ganso abriu o placar ainda no primeiro tempo, Miguel Borja descontou, mas Luiz Henrique desencantou e deixou o dele para definir o confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.Com o resultado, o Flu sobe para o segundo lugar no Grupo H com os mesmos sete pontos do Junior, que ainda lidera por conta do saldo de gols maior. Unión Santa Fe (ARG), com cinco pontos, e Oriente Petrolero (BOL), com zero, ainda se enfrentam na quinta-feira para fechar a quarta rodada.
As equipes só voltam a jogar pela competição continental em duas semanas, quando o Tricolor visita o Santa Fe dia 19, às 19h15. Antes disso, porém, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
O GÊNIO DE DINIZ
Na entrevista coletiva de apresentação, Fernando Diniz definiu Paulo Henrique Ganso como gênio. Na primeira partida sob o comando do treinador com quem rendeu melhor no Fluminense, o camisa 10 mostrou que essa parceria pode ser novamente de sucesso. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Yago Felipe cobrou escanteio e o meia deu uma meia-bicicleta, marcando um golaço para abrir o placar no Maracanã. O grupo foi comemorar com o novo treinador.
PROMISSOR
Com o ótimo início, o Fluminense fez bons primeiros 45 minutos. Diniz cobrou bastante a aproximação dos setores e a equipe criou contra-ataques interessantes, mas desperdiçou. O Junior também pressionou e encurralou o Tricolor em alguns momentos usando principalmente o lado direito. No entanto, foi uma etapa de poucas chances realmente perigosas de gols. Chamou a atenção a quantidade de faltas que o árbitro deixou seguir.TUDO IGUAL
O segundo tempo começou tão intenso quanto o primeiro. Fábio fez uma grande defesa antes de o Junior Barranquilla deixar tudo igual. Aos nove minutos, após cruzamento de Fuentes, Albornoz arrumou, Giraldo desviou e o goleiro do Flu tentou pegar. No entanto, Borja aproveitou a sobra para só empurrar e marcar o empate para os visitantes.
DESENCANTA
Diniz já começava a demonstrar preocupação na área técnica e orientava a todo momento os jogadores. Foi logo depois de um de seus comentários que Luiz Henrique, enfim, reassumiu o protagonismo na temporada e ele mesmo começou a jogada do segundo gol. Aos 27 minutos, Ganso tocou para Fred, que deu uma linda enfiada de bola para o atacante bater e correr para o abraço, recolocando o Flu na frente.
TENSÃO
Se antes o Junior Barranquilla tentava fazer o tempo passar, agora era a vez do Fluminense cozinhar a partida para tentar diminuir o ritmo. Fábio quase deu uma emoção extra ao driblar um adversário dentro da área e o clima seguiu tenso com as diversas confusões entre os jogadores.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2X1 JUNIOR BARRANQUILLA
Data/Hora: 04/05/2022, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR) Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Cuevas (PAR)
Gols: Ganso (3'/1ºT) (1-0), Borja (9'/2ºT) (1-1), Luiz Henrique (27'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Nino, Ganso, Fred, Nathan (FLU), Giraldo, Fuentes, Albornoz, Hinestroza, Serje, Arias (JUN)Cartões vermelhos: - FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cris Silva (Nathan - 15'/2ºT); André, Yago Felipe, Ganso (Wellington - 43'/2ºT); Willian (Fred - 15'/2ºT), Luiz Henrique (Marlon - 33'/2ºT), Germán Cano (Nonato - 43'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
JUNIOR BARRANQUILLA: Vieira; F. Viáfara (Cetré - 31'/2ºT), J. Arias, Serje, G. Fuentes; Giraldo, Fabian Angel (Uribe - 40'/2ºT), Cabrera (Luis González - 31'/2ºT); Albornoz (Yelasco - 23'/2ºT), Hinestroza, Miguel Borja. Técnico: Juan Cruz Real.