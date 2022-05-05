futebol

Fluminense vence o Junior Barranquilla no Maracanã e segue vivo na Sul-Americana

Tricolor contou com gol de Luiz Henrique já na parte final do segundo tempo para chegar aos sete pontos no Grupo H...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 23:25

Foi com emoção, mas a "Era Fernando Diniz" começou com vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, no Maracanã. Paulo Henrique Ganso abriu o placar ainda no primeiro tempo, Miguel Borja descontou, mas Luiz Henrique desencantou e deixou o dele para definir o confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.Com o resultado, o Flu sobe para o segundo lugar no Grupo H com os mesmos sete pontos do Junior, que ainda lidera por conta do saldo de gols maior. Unión Santa Fe (ARG), com cinco pontos, e Oriente Petrolero (BOL), com zero, ainda se enfrentam na quinta-feira para fechar a quarta rodada.
As equipes só voltam a jogar pela competição continental em duas semanas, quando o Tricolor visita o Santa Fe dia 19, às 19h15. Antes disso, porém, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
Veja a tabela da Sul-Americana
O GÊNIO DE DINIZ
Na entrevista coletiva de apresentação, Fernando Diniz definiu Paulo Henrique Ganso como gênio. Na primeira partida sob o comando do treinador com quem rendeu melhor no Fluminense, o camisa 10 mostrou que essa parceria pode ser novamente de sucesso. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Yago Felipe cobrou escanteio e o meia deu uma meia-bicicleta, marcando um golaço para abrir o placar no Maracanã. O grupo foi comemorar com o novo treinador.
PROMISSOR
Com o ótimo início, o Fluminense fez bons primeiros 45 minutos. Diniz cobrou bastante a aproximação dos setores e a equipe criou contra-ataques interessantes, mas desperdiçou. O Junior também pressionou e encurralou o Tricolor em alguns momentos usando principalmente o lado direito. No entanto, foi uma etapa de poucas chances realmente perigosas de gols. Chamou a atenção a quantidade de faltas que o árbitro deixou seguir.TUDO IGUAL
O segundo tempo começou tão intenso quanto o primeiro. Fábio fez uma grande defesa antes de o Junior Barranquilla deixar tudo igual. Aos nove minutos, após cruzamento de Fuentes, Albornoz arrumou, Giraldo desviou e o goleiro do Flu tentou pegar. No entanto, Borja aproveitou a sobra para só empurrar e marcar o empate para os visitantes.
DESENCANTA
Diniz já começava a demonstrar preocupação na área técnica e orientava a todo momento os jogadores. Foi logo depois de um de seus comentários que Luiz Henrique, enfim, reassumiu o protagonismo na temporada e ele mesmo começou a jogada do segundo gol. Aos 27 minutos, Ganso tocou para Fred, que deu uma linda enfiada de bola para o atacante bater e correr para o abraço, recolocando o Flu na frente.
TENSÃO
Se antes o Junior Barranquilla tentava fazer o tempo passar, agora era a vez do Fluminense cozinhar a partida para tentar diminuir o ritmo. Fábio quase deu uma emoção extra ao driblar um adversário dentro da área e o clima seguiu tenso com as diversas confusões entre os jogadores.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2X1 JUNIOR BARRANQUILLA
Data/Hora: 04/05/2022, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR) ​Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Cuevas (PAR)
Gols: Ganso (3'/1ºT) (1-0), Borja (9'/2ºT) (1-1), Luiz Henrique (27'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Nino, Ganso, Fred, Nathan (FLU), Giraldo, Fuentes, Albornoz, Hinestroza, Serje, Arias (JUN)Cartões vermelhos: - ​FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cris Silva (Nathan - 15'/2ºT); André, Yago Felipe, Ganso (Wellington - 43'/2ºT); Willian (Fred - 15'/2ºT), Luiz Henrique (Marlon - 33'/2ºT), Germán Cano (Nonato - 43'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
JUNIOR BARRANQUILLA: Vieira; F. Viáfara (Cetré - 31'/2ºT), J. Arias, Serje, G. Fuentes; Giraldo, Fabian Angel (Uribe - 40'/2ºT), Cabrera (Luis González - 31'/2ºT); Albornoz (Yelasco - 23'/2ºT), Hinestroza, Miguel Borja. Técnico: Juan Cruz Real.
