Fluminense vence o Grêmio e mantém chance de classificação no Brasileiro Feminino sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta sexta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O único gol da partida, realizada em sede única em Sorocaba, interior de São Paulo, foi de Kailane dos Santos, aos sete minutos do segundo tempo.

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Com isso, o Tricolor gaúcho está eliminado da competição, enquanto as cariocas aguardam a definição da rodada que acontece neste fim de semana. O Flu chegou aos 12 pontos na competição, ficando em segundo no Grupo B. Entretanto, a equipe fica na torcida contra Fortaleza e Iranduba, que tem nove pontos e entram em campo neste sábado.

A classificação final do Grupo B teve o São Paulo em primeiro, com 12 pontos e quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos. Depois, o Fluminense, com nove, perdendo dois e ganhando três. Eliminados estão Corinthians, com seis pontos, e Grêmio, com três.

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