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Fluminense vence o Grêmio e mantém chance de classificação no Brasileiro Feminino sub-18

Tricolor depende de uma combinação de resultados para avançar à segunda fase como melhor segundo colocado...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:31
Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta sexta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O único gol da partida, realizada em sede única em Sorocaba, interior de São Paulo, foi de Kailane dos Santos, aos sete minutos do segundo tempo.
> Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Com isso, o Tricolor gaúcho está eliminado da competição, enquanto as cariocas aguardam a definição da rodada que acontece neste fim de semana. O Flu chegou aos 12 pontos na competição, ficando em segundo no Grupo B. Entretanto, a equipe fica na torcida contra Fortaleza e Iranduba, que tem nove pontos e entram em campo neste sábado.
A classificação final do Grupo B teve o São Paulo em primeiro, com 12 pontos e quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos. Depois, o Fluminense, com nove, perdendo dois e ganhando três. Eliminados estão Corinthians, com seis pontos, e Grêmio, com três.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Nesta primeira fase, as 24 equipes se enfrentam em turno e returno dentro de seus respectivos grupos, em que oito avançam para a segunda fase. Serão os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados no quadro geral. Em seguida, divididos em dois grupos, os times se enfrentam em turno único - disputados em Criciúma-SC. As semifinais e finais acontecem em duelos eliminatórios de ida e volta, nas cidades dos times classificados.

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