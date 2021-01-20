  • Fluminense vence o Flamengo mais uma vez, faz 9 a 1 no agregado e está na decisão da Copa do Brasil Sub-17
Fluminense vence o Flamengo mais uma vez, faz 9 a 1 no agregado e está na decisão da Copa do Brasil Sub-17

Em duas atuações convincentes, Tricolor faz 9 a 1 no agregado sobre o Flamengo e aguarda vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo na decisão da Copa do Brasil Sub-17...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:28

Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.
O Fluminense entrou em campo com a classificação para a Copa do Brasil Sub-17 encaminhada, afinal, venceu o Flamengo por 6 a 1 no jogo de ida, na Gávea. Mesmo assim, os Moleques de Xerém levaram o clássico desta quarta a sério e alcançaram novo resultado expressivo no Fla-Flu: os 3 a 0 nas Laranjeiras confirmaram o time do técnico Guilherme Torres na decisão da competição.
A nova vitória tricolor começou a ser construída aos 12 minutos da etapa inicial, com Matheus Martins finalizando na saída do goleiro Kauã. Aos 31, João Neto cruzou na área e Lucas Felipe ampliou: 2 a 0. Após o intervalo, Gustavo Lobo deu números finais ao clássico: 3 a 0 e classificação garantida do Fluminense.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!O Fluminense aguarda a definição da semifinal entre São Paulo e Palmeiras. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Allianz Parque, e tem a vantagem no confronto. A partida de volta é nesta quinta-feira, às 15h30, no CT da Cotia. As datas da decisão da Copa do Brasil Sub-17 ainda serão definidas pela CBF.

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

