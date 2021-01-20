Fluminense vence o Flamengo mais uma vez, faz 9 a 1 no agregado e está na decisão da Copa do Brasil Sub-17

O Fluminense entrou em campo com a classificação para a Copa do Brasil Sub-17 encaminhada, afinal, venceu o Flamengo por 6 a 1 no jogo de ida, na Gávea. Mesmo assim, os Moleques de Xerém levaram o clássico desta quarta a sério e alcançaram novo resultado expressivo no Fla-Flu: os 3 a 0 nas Laranjeiras confirmaram o time do técnico Guilherme Torres na decisão da competição.
Após o intervalo, Gustavo Lobo deu números finais ao clássico: 3 a 0 e classificação garantida do Fluminense. O Fluminense aguarda a definição da semifinal entre São Paulo e Palmeiras. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Allianz Parque, e tem a vantagem no confronto. A partida de volta é nesta quinta-feira, às 15h30, no CT da Cotia. As datas da decisão da Copa do Brasil Sub-17 ainda serão definidas pela CBF.