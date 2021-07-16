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Fluminense vence o Flamengo e garante vaga na próxima fase do Brasileiro feminino sub-18

Meninas de Xerém garantem a primeira colocação do Grupo A com 15 pontos e uma vaga na próxima fase da competição. Rubro-negras aguardam os outros resultados da rodada...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:44
Crédito: Fluminense garantiu a vaga e terminou na primeira colocação do Grupo A (Adriano Fontes/CBF
Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 0, nesta sexta-feira. Os gols da vitória que garantiram as Meninas de Xerém, atuais vencedoras do competição, na próxima fase foram marcados por Luany e Núbia.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com o triunfo, o Fluminense somou 15 pontos e terminou na primeira colocação do Grupo A. O Flamengo, por sua vez, ficou com a segunda posição, com 13 pontos, mas aguarda o complemento da rodada para definir se fica om a vaga. Cabe salientar que os jogos da competição tem sido disputados em Sorocaba, no interior de São Paulo.
+ Fluminense e Grêmio tem seis remanescentes de virada histórica de 5 a 4 pelo Brasileirão
Vale destacar que o Campeonato Brasileiro feminino sub-18 é disputado por 24 equipes, que foram divididas em seis grupos com quatro times cada. Além disso, apenas os primeiros colocados garantem vaga direta, e as duas vagas restantes ficam com os melhores segundos colocados no geral.
Na próxima fase, oito equipes serão divididas em dois grupos e se enfrentarão entre si em turno único. Com isso, as duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais, e em sequência a final. Os jogos finais serão disputados em dois confrontos e em caso de empate a as vagas serão decididas nos pênaltis.

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