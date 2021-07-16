Fluminense vence o Flamengo e garante vaga na próxima fase do Brasileiro feminino sub-18

Crédito: Fluminense garantiu a vaga e terminou na primeira colocação do Grupo A (Adriano Fontes/CBF

Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 0, nesta sexta-feira. Os gols da vitória que garantiram as Meninas de Xerém, atuais vencedoras do competição, na próxima fase foram marcados por Luany e Núbia.

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Com o triunfo, o Fluminense somou 15 pontos e terminou na primeira colocação do Grupo A. O Flamengo, por sua vez, ficou com a segunda posição, com 13 pontos, mas aguarda o complemento da rodada para definir se fica om a vaga. Cabe salientar que os jogos da competição tem sido disputados em Sorocaba, no interior de São Paulo.

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Vale destacar que o Campeonato Brasileiro feminino sub-18 é disputado por 24 equipes, que foram divididas em seis grupos com quatro times cada. Além disso, apenas os primeiros colocados garantem vaga direta, e as duas vagas restantes ficam com os melhores segundos colocados no geral.