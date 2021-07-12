Fluminense vence o Cuiabá de virada e segue um ponto atrás do líder no Brasileiro feminino sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O Fluminense venceu o Cuiabá por 3 a 1, na manhã desta segunda-feira, e garantiu a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O duelo foi válido pela 4ª rodada do Grupo A e disputado em Sorocaba, no interior de São Paulo, em sistema de bolha.

+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense

O Cuiabá abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Laysa Costa. No entanto, o Flu virou na etapa final, com Luany, Núbia e Luiz Travassos garantindo mais três pontos.

Veja a tabela do Brasileirão

Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos e permanece na segunda colocação a um do líder Flamengo. O próximo compromisso, pela quinta e penúltima rodada, será contra o Minas Brasília, terceiro colocado com quatro pontos, na quarta-feira, às 15h30. O Cuiabá está na lanterna e encara o Fla. O Brasileirão Sub-18 é disputado por 24 equipes divididas em seis grupos com quatro times cada. Os adversários de cada chave se enfrentam entre si em confrontos de ida e volta. Apenas o primeiro lugar de cada grupo garante classificação direta para a segunda fase, além dos dois melhores segundos colocados.