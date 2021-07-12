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Fluminense vence o Cuiabá de virada e segue um ponto atrás do líder no Brasileiro feminino sub-18

Quem lidera a competição é o Flamengo; apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase do torneio de base...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 14:33
Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense venceu o Cuiabá por 3 a 1, na manhã desta segunda-feira, e garantiu a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O duelo foi válido pela 4ª rodada do Grupo A e disputado em Sorocaba, no interior de São Paulo, em sistema de bolha.
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O Cuiabá abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Laysa Costa. No entanto, o Flu virou na etapa final, com Luany, Núbia e Luiz Travassos garantindo mais três pontos.
Veja a tabela do Brasileirão
Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos e permanece na segunda colocação a um do líder Flamengo. O próximo compromisso, pela quinta e penúltima rodada, será contra o Minas Brasília, terceiro colocado com quatro pontos, na quarta-feira, às 15h30. O Cuiabá está na lanterna e encara o Fla. O Brasileirão Sub-18 é disputado por 24 equipes divididas em seis grupos com quatro times cada. Os adversários de cada chave se enfrentam entre si em confrontos de ida e volta. Apenas o primeiro lugar de cada grupo garante classificação direta para a segunda fase, além dos dois melhores segundos colocados.
Na segunda fase, os oito times são divididos em dois grupos e se enfrentarão entre si em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam para se enfrentar na semifinal, que tem jogos de ida e volta, assim como a decisão. Todos os jogos da primeira e segunda fases serão disputados no CT do Atlético Sorocaba.

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