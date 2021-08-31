AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vence o Criciúma nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 e abre vantagem para volta
futebol

Fluminense vence o Criciúma nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 e abre vantagem para volta

Com gols de Thiago e Marcão, o Tricolor conquistou a vantagem para o jogo de volta da competição; Decisão será na próxima terça (7), em Laranjeiras...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:09
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Criciúma por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Com gols de Thiago e Marcão, o Tricolor saiu de Santa Catarina com a vantagem para a partida de volta. PRIMEIRO TEMPO
A partida começou com pressão dos Moleques de Xerém. Aos 3 minutos, Agner finalizou de fora da área e a bola passou próxima da meta. Depois do lance de perigo, o jogo esfriou e nenhuma das equipes criaram chances.
Porém, aos 28 minutos, o Fluminense aproveitou a segunda oportunidade. Thiago lançou uma bomba de fora da área, que desviou na zaga e entrou para o gol, abrindo o placar para o Tricolor. Aos 41 minutos, Pedro Careca recebeu a bola na área e tentou ampliar o placar, mas a bola atingiu o travessão.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoSEGUNDO TEMPO
Após o intervalo, o Criciúma conseguiu reagir e deixou tudo igual logo no início, aos 7 minutos. Aos 15 minutos, Cristyan colocou a bola na área, mas a zaga fez o desvio. Pouco a pouco, o Fluminense passou a ocupar mais o ataque e pressionar o mandante. Aos 24 minutos, Thiago fez boa cobrança de falta no canto da área, mas o goleiro agarrou.
Na sequência, Erick arriscou da intermediária, mas o chute passou por cima do gol. Aos 38, Cristyan finalizou da lateral direita e não teve sucesso. Aos 40 minutos, o Criciúma chutou em direção ao gol e Arthur defendeu. Um minuto depois, Marcão aproveitou a sobra no meio da área e marcou o segundo gol dos Moleques de Xerém. Na próxima terça-feira (7), Fluminense e Criciúma voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas, às 10h, em Laranjeiras. A partida será transmitida pela Eleven Sports e CBF TV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026
Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados