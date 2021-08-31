Fluminense vence o Criciúma nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 e abre vantagem para volta

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Criciúma por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Com gols de Thiago e Marcão, o Tricolor saiu de Santa Catarina com a vantagem para a partida de volta. PRIMEIRO TEMPO

A partida começou com pressão dos Moleques de Xerém. Aos 3 minutos, Agner finalizou de fora da área e a bola passou próxima da meta. Depois do lance de perigo, o jogo esfriou e nenhuma das equipes criaram chances.

Porém, aos 28 minutos, o Fluminense aproveitou a segunda oportunidade. Thiago lançou uma bomba de fora da área, que desviou na zaga e entrou para o gol, abrindo o placar para o Tricolor. Aos 41 minutos, Pedro Careca recebeu a bola na área e tentou ampliar o placar, mas a bola atingiu o travessão.

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Após o intervalo, o Criciúma conseguiu reagir e deixou tudo igual logo no início, aos 7 minutos. Aos 15 minutos, Cristyan colocou a bola na área, mas a zaga fez o desvio. Pouco a pouco, o Fluminense passou a ocupar mais o ataque e pressionar o mandante. Aos 24 minutos, Thiago fez boa cobrança de falta no canto da área, mas o goleiro agarrou.