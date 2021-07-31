Fluminense vence o Criciúma e avança às quartas da Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Depois de um susto na ida, o Fluminense novamente não jogou bem, mas foi mais eficiente e venceu o Criciúma por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Maracanã. Com isso, a equipe carioca é a primeira a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Manoel, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique. A ida, em Santa Catarina, havia sido 2 a 1 para a equipe da Série C.

O Flu, que vinha de três derrotas seguidas, agora volta toda atenção para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores. Na terça-feira, o Tricolor recebe o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã após vencer fora de casa por 2 a 0. Já o Tigre terá o Ituano na quarta pela 10ª rodada da Série C.

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​COM TUDO!

Precisando buscar o resultado, o Fluminense começou atacando e rapidamente acabou com a vantagem do Criciúma. Logo aos três minutos, o Tricolor seguiu a pressão inicial, Nene deu toque curto para Egídio, que deu assistência certeira para Manoel subiu e cabecear para abrir o placar e fazer seu primeiro gol pelo Flu. Com 1 a 0, a partida ia aos pênaltis.

DIMINUIU

Depois de marcar, ao invés de aproveitar o embalo, o Flu se retraiu e viu o Criciúma tomar mais a iniciativa das jogadas, tentando levar perigo. O técnico Paulo Baier ainda perdeu Fellipe Mateus, que se machucou aos 26 minutos e precisou ser substituído por Maranhão. Não foi um bom primeiro tempo do time da casa, que errou passes e não conseguiu usar os lados para criar. Após a empolgação inicial, o ritmo geral foi morno e foram apenas cinco finalizações no total.EMPOLGOU

Quem começou indo para cima e tentando mais foi o Criciúma, mas foi o Fluminense quem encontrou o gol para ter mais tranquilidade. Primeiro, aos sete minutos, Gabriel Teixeira recebeu na entrada da área e chutou com tranquilidade de primeira para acertar o ângulo em um golaço. Aos nove, Biel iniciou a jogada e lançou para Fred. O atacante esperou Luiz Henrique passar, deu o passe e viu o garoto, que já havia dado a assistência no primeiro gol, colocar o 3 a 0 no placar.

CONTROLOU

Na reta final, o Fluminense passou a só controlar a partida para não levar sustos. O técnico Roger Machado também promoveu as primeiras mudanças já quase aos 30 minutos para dar mais dinâmica e também evitar maiores desgastes pensando na Libertadores. Do lado do Criciúma, apenas uma boa chance com defesaça de Marcos Felipe após chute de Maranhão aos 19.

MENOS UM

O Fluminense ainda perdeu um jogador para a primeira partida das quartas de final. Aos 41 minutos, Manoel chutou a bola depois de o árbitro parar a jogada e recebeu o segundo cartão amarelo. O zagueiro ficou indignado com a expulsão. A previsão da próxima fase é entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, quando Nino já estará de volta da Seleção Brasileira.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 3x0 CRICIÚMA

Data/Hora: 31/07/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Gols: Manoel (3'/1ºT) (1-0), Gabriel Teixeira (7'/2ºT) (2-0), Luiz Henrique (9'/2ºT) (3-0)Cartões amarelos: Yago Felipe, Manoel, Samuel Xavier (FLU), Fellipe Mateus, Dudu Vieira (CRI)Cartões vermelhos: Manoel (FLU)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (André - 38'/2ºT) e Nene (Ganso - 30'/2ºT); Luiz Henrique (Lucca - 30'/2ºT), Fred (Abel Hernández - 28'/2ºT) e Gabriel Teixeira (Kayky - 28'/2ºT). Técnico: Roger Machado.