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Fluminense vence o Ceará e chega à terceira vitória seguida no Brasileiro Sub-17

Matheus Martins marca duas vezes e Tricolor, do técnico Guilherme Torres, segue 100% desde o retorno da competição...
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Publicado em 

24 out 2020 às 17:11

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:11

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense segue embalado desde o retorno do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe manteve os 100% depois da retomada com uma vitória por 4 a 2 contra o Ceará, neste sábado, nas Laranjeiras. Matheus Martins, duas vezes, Metinho e Kayky fizeram os gols tricolores. Davi Castro e Joílson (contra) descontaram para o time cearense em partida válida pela 4ª rodada da competição.
Com este resultado, o Flu chega aos nove pontos e sobe para a terceira colocação no Grupo B do Brasileirão. A equipe fica atrás apenas de São Paulo, com 12, e Flamengo, com 10. Já o Ceará permanece em sexto lugar com quatro pontos. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final.
Na próxima rodada, o Fluminense visita o Cruzeiro, vice-lanterna, na terça-feira, às 15h. No mesmo dia e horário, o Ceará recebe o Santos, quarto colocado.
O Flu disputou três rodadas desde a volta do Campeonato Brasileiro após a paralisação causada pela Covid-19 e teve três vitórias. Primeiro, contra o Vitória, por 4 a 0, e depois contra o Goiás, por 5 a 0. A primeira e única derrota foi na estreia do torneio, por 4 a 3 para o São Paulo.

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