Fluminense vence o Ceará e chega à terceira vitória seguida no Brasileiro Sub-17

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense segue embalado desde o retorno do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe manteve os 100% depois da retomada com uma vitória por 4 a 2 contra o Ceará, neste sábado, nas Laranjeiras. Matheus Martins, duas vezes, Metinho e Kayky fizeram os gols tricolores. Davi Castro e Joílson (contra) descontaram para o time cearense em partida válida pela 4ª rodada da competição.

Com este resultado, o Flu chega aos nove pontos e sobe para a terceira colocação no Grupo B do Brasileirão. A equipe fica atrás apenas de São Paulo, com 12, e Flamengo, com 10. Já o Ceará permanece em sexto lugar com quatro pontos. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Cruzeiro, vice-lanterna, na terça-feira, às 15h. No mesmo dia e horário, o Ceará recebe o Santos, quarto colocado.