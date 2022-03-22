Fluminense vence o Botafogo e abre vantagem na semifinal do Carioca

O Fluminense colocou uma mão na decisão do Campeonato Carioca. O Tricolor derrotou o Botafogo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira no Estádio Nilton Santos, no primeiro jogo das semifinais do Estadual. Jhon Arias marcou o gol da partida.
O Fluminense aumenta ainda mais a vantagem para garantir a vaga na final do Carioca. Por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor se classifica com dois resultados iguais e o mesmo placar agregado. Ou seja, o Botafogo precisa de uma vitória por dois gols de diferença no jogo da volta.
As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.
É CLÁSSICO!O jogo começou agitado quando Chay teve uma clara chance de marcar logo aos três minutos. O camisa 14 recebeu com liberdade dentro da área, girou e bateu por cima do gol.
Os ânimos se acalmaram depois disso. Tanto Botafogo quanto Fluminense, ambos em noite pouco inspirada, baixaram o ritmo e a partida perdeu em qualidade. O Alvinegro voltou a assustar no último lance do primeiro tempo, quando Rikelmi, após bate-rebate na área, ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas chutou em cima do goleiro.
BOTAFOGO EM CIMA!O Botafogo não teve medo de se lançar no segundo tempo e assim o fez. O time, que antes tinha dificuldade de criar chances, foi achando mais espaços na defesa do Fluminense. O time perdeu uma grande oportunidade logo aos cinco minutos, quando Matheus Nascimento, sozinho na marca do pênalti, tirou tinta da trave.
E assim ficou. Bola aérea, jogadas em velocidade... O Botafogo foi melhor na primeira metade da etapa complementar. Outra chance clara veio aos 23 minutos, quando Erison venceu de Manoel no ar e conseguiu cabecear, mas parou em uma grande defesa de Marcos Felipe, que pegou a bola no contrapé.
FLUMINENSE DÁ O TROCO!A defesa de Marcos Felipe fez o Fluminense voltar para o jogo. As substituições feitas por Abel Braga surtiram efeito e logo o Tricolor cresceu em campo. Não demorou muito para Diego Loureiro ter que começar a trabalhar. Primeiro foi com Nonato, em boa jogada trabalhada com Ganso.
A segunda vez foi em boa finalização de Matheus Martins após sobra em cobrança de escanteio. O jovem dominou o rebote e chutou de primeira, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.
TRICOLOR EM VANTAGEM!O bom momento do Fluminense se transformou em bola na rede - e logo com a participação de Yago Felipe, justamente um dos três jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo e ajudaram na melhora da equipe. O camisa 20 achou bom passe para Jhon Arias, que entrou sozinho na área e marcou.
No Nilton Santos, a alegria foi tricolor. O Fluminense, já com vantagem por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara, saiu com uma vitória no primeiro jogo da semifinal.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO x FLUMINENSE
Data/Hora: 21/03, às 20hLocal: Estádio Nilton Santos (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa EspositoGramado: BomCartões amarelos: Kanu, Kayque e Barreto (BOT); André (FLU)Cartões vermelhos:
Gols: Jhon Arias (0-1, 35'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Philipe Sampaio, Jonathan Silva (Hugo 33'/2ºT); Kayque (Breno 23'/2ºT), Barreto (Fabinho 33'/2ºT); Luiz Fernando, Chay, Rikelmi (Vinícius Lopes 38'/2ºT); Matheus Nascimento (Erison 23'/2ºT). Técnico: Lúcio Flávio.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Nino, Manoel, David Braz (Ganso 23'/2ºT); Calegari (Yago Felipe 23'/2ºT), André, Martinelli (Nonato 23'/2ºT), Pineida (Cris Silva 47'/2ºT); Jhon Arias, Cano, Willian (Matheus Martins 29'/2ºT). Técnico: Abel Braga.