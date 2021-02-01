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futebol

Fluminense vence novamente o Corinthians pelo Brasileiro Feminino Sub-18

Tricolor contou com gol de Luany em primeira partida pelo returno da competição; Flu venceu no último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Crédito: Adriano Fontes/CBF
Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o Fluminense voltou a vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0. As equipes já haviam se enfrentado no último sábado. Este confronto foi o primeiro do returno nesta fase inicial da competição. O gol tricolor foi marcado pela atacante Luany, uma das joias do clube.
> ATUAÇÕES: Em grande jogo coletivo do time, Martinelli e Nenê são os destaques na vitória do Fluminense
O único gol do confronto saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. Após erro na zaga do Corinthians, Luany não perdoou e garantiu mais uma vitória para o time tricolor.
Com o resultado, o Flu permanece na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Timão é o último da chave, com três. Na próxima rodada, o Tricolor carioca enfrenta o São Paulo, enquanto os paulistas encaram o Grêmio. Os dois jogos são na quarta-feira, às 8h.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Nesta primeira fase, em Sorocaba-SP, as 24 equipes se enfrentam em turno e returno dentro de seus respectivos grupos, em que oito avançam para a segunda fase. Serão os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados no quadro geral. Em seguida, divididos em dois grupos, os times se enfrentam em turno único - disputados em Criciúma-SC. As semifinais e finais acontecem em duelos eliminatórios de ida e volta, nas cidades dos times classificados.

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