Fluminense vence novamente o Corinthians pelo Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o Fluminense voltou a vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0. As equipes já haviam se enfrentado no último sábado. Este confronto foi o primeiro do returno nesta fase inicial da competição. O gol tricolor foi marcado pela atacante Luany, uma das joias do clube.

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O único gol do confronto saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. Após erro na zaga do Corinthians, Luany não perdoou e garantiu mais uma vitória para o time tricolor.

Com o resultado, o Flu permanece na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Timão é o último da chave, com três. Na próxima rodada, o Tricolor carioca enfrenta o São Paulo, enquanto os paulistas encaram o Grêmio. Os dois jogos são na quarta-feira, às 8h.

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