Fluminense vence Fortaleza no jogo de ida das oitavas do Brasileirão feminino

O Fluminense largou na frente na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino da Série A2. Neste sábado, o time carioca bateu o Fortaleza por 1 a 0, em Laranjeiras, no jogo de ida das oitavas. O gol foi marcado por Letícia.
O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, dia 28, no estádio Raimundão, em Caucaia, a partir das 15h. Quem passar deste duelo enfrentará Athletico-PR ou Bahia na fase seguinte.
Já no último minuto do primeiro tempo, Gabi Lopes fez cruzamento e encontrou Letícia, que subiu mais do que todo mundo para abrir o placar. O Fortaleza tentou criar oportunidades para deixar tudo igual, mas as donas da casa seguraram a vantagem.