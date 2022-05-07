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Fluminense vence Botafogo no CEFAT, pela Copa Rio Sub-15

Tricolor vai novamente encarar o Alvinegro pelas semifinais da competição...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 17:16
O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, pela Copa Rio Sub-15. Matheus Reis foi o autor dos dois gols do Tricolor no clássico, válido pela sétima rodada da primeira fase da competição. Após esta partida, o time das Laranjeiras está há 66 jogos invicto na base.+ Confira a tabela da Série A do Brasileirão​Com os resultados já definidos, o Flu se classificou em primeiro na competição e vai disputar dois jogos contra o Glorioso nas semifinais, nos dias 14 e 21 de maio. Os horários ainda serão definidos pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). O ganhador enfrentará o vencedor do duelo entre Vasco e Flamengo.
Crédito: FluminenseeBotafogoseenfrentarãonovamentenassemifinais(Foto:LeonardoBrasil/Fluminense

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