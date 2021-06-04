Fluminense vence Athletico no Brasileiro Sub-17 e fica a um ponto da liderança do Grupo B

O Fluminense Sub-17 encarou, nesta sexta-feira, o Athletico Paranaense no CT do Caju, Curitiba, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Gustavo Lobo, os Moleques de Xerém venceram por 1 a 0 o atual líder do grupo B.PRIMEIRO TEMPO MORNOA partida começou com pressão dos donos da casa, e logo aos 4 minutos, os rubro-negros deram o primeiro chute a gol, mas sem assustar. O Furacão teve mais posse de bola e criou mais, mas não levou muito perigo ao gol do Tricolor.A VITÓRIA TRICOLOR​No segundo tempo, as substituições deram o tom da partida. Guilherme Torres colocou o atacante Gustavo Lobo em campo que, com assistência de Marquinhos, fez o gol da vitória aos 43 minutos, em um chute cruzado da entrada da área. O jogador surpreendeu a defesa da equipe paranaense e deu os três pontos para o Flu.