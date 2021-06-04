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Fluminense vence Athletico no Brasileiro Sub-17 e fica a um ponto da liderança do Grupo B

Tricolor garantiu a vitória por 1 a 0, fora de casa, com gol de Gustavo Lobo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:52

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:52

Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense Sub-17 encarou, nesta sexta-feira, o Athletico Paranaense no CT do Caju, Curitiba, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Gustavo Lobo, os Moleques de Xerém venceram por 1 a 0 o atual líder do grupo B.PRIMEIRO TEMPO MORNOA partida começou com pressão dos donos da casa, e logo aos 4 minutos, os rubro-negros deram o primeiro chute a gol, mas sem assustar. O Furacão teve mais posse de bola e criou mais, mas não levou muito perigo ao gol do Tricolor.A VITÓRIA TRICOLOR​No segundo tempo, as substituições deram o tom da partida. Guilherme Torres colocou o atacante Gustavo Lobo em campo que, com assistência de Marquinhos, fez o gol da vitória aos 43 minutos, em um chute cruzado da entrada da área. O jogador surpreendeu a defesa da equipe paranaense e deu os três pontos para o Flu.
> Confira a tabela da série A2 do Brasileirão Feminino Com o resultado favorável, o Fluminense segue invicto na competição. Em cinco rodadas, são três vitórias e dois empates. O próximo jogo também será fora de casa, contra o Santos, às 15h, no próximo sábado, dia 12.

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