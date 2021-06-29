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Fluminense vence a Chapecoense por 4 a 0 e assume a liderança do grupo no Brasileiro Sub-17

Com gols de Thiago, Samuca, Gabriel Lyra e um contra da Chapecoense, Moleques de Xerém continuam invictos na competição...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 17:07
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O Fluminense venceu a Chapecoense por 4 a 0 na tarde desta terça-feira, em Laranjeiras. Com gols de Thiago, Samuca e Gabriel Lyra, o Tricolor encerrou a oitava rodada do Brasileirão sub-17 como o único time invicto na competição e na liderança do Grupo B. A equipe adversária, com uma vitória e sete derrotas, segue na lanterna. No primeiro tempo, os Moleques de Xerém abriram o placar com jogada de Thiago. O meia roubou a bola no ataque, deu o passe para Gustavo Lobo, que devolveu com categoria para o camisa 8 marcar. Após o gol, a Chapecoense tentou correr atrás do prejuízo e equilibrar, mas não teve sucesso nas chances criadas.
> Confira o chaveamento do "mata-mata" da Copa América
O início do segundo tempo foi marcado pela pressão do Flu, que ocasionou o gol contra da Chape. Minutos depois, Davi aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear em direção ao fundo da rede e Samuca completou o lance, marcando o terceiro para o Tricolor. Mesmo com a vantagem, o time continuou com a mesma ofensividade e finalizou diversas vezes. Em jogada individual, Gabriel Lyra avançou e fez o quarto gol com um chute cruzado.
Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro às 15h, no sábado (03), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. A partida será a última da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub-17.

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