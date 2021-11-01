Fluminense vê chances de Libertadores caírem ainda mais após derrota; veja as probabilidades

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense tem como objetivo claro na temporada a conquista de uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, a equipe vem fazendo um ano instável e somou a segunda derrota seguida diante do Ceará, neste domingo. Por isso, as chances matemáticas de ir para a competição voltaram a cair. Se na rodada anterior o G6 tinha 19,9% de acontecer, agora esse número foi para 12,7% de acordo com o site "Chance de Gol". Vale lembrar que as vagas na próxima Libertadores ainda devem aumentar, já que apenas brasileiros decidem a principal competição continental (Palmeiras x Flamengo) e a Sul-Americana (Athletico-PR x Red Bull Bragantino). Além disso, Atlético-MG, líder do Brasileirão, e Athletico, atual 15º colocado, fazem a final da Copa do Brasil. Caso os campeões estejam na zona de classificação, pode se tornar até G9.

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​Nestes cenários, o Fluminense tem 27,4% de chance de terminar o Brasileirão em um G7, além de 46% caso seja G8 e 62,7% se realmente terminar como G9. A probabilidade absoluta do Tricolor de ir para a Libertadores é de 54,2%.Na última temporada, vale lembrar, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que fez com que, além da nova vaga (o campeonato terminou com G8), o Fluminense, que ficou em quinto lugar, ganhasse a classificação direta para a fase de grupos. Em um cenário de G6, apenas os quatro primeiros não precisam passar pela chamada "Pré-Libertadores".