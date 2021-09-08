Fluminense vai transmitir clássico com o Vasco pela semifinal do Carioca Sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense vai transmitir, através da FluTV, o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira, às 17h, direto de São Januário, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. A transmissão começará 10 minutos antes da partida, às 16h50, e terá imagens.

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A partida de volta do confronto está marcada para o próximo dia 15, uma quarta-feira, às 15h, em Laranjeiras. O jogo também será transmitido pela FluTV.

O Fluminense avançou às semifinais ao eliminar o Volta Redonda por 2 a 0 no placar agregado do confronto de quartas de final. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Flamengo e Botafogo na grande final.