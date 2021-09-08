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Fluminense vai transmitir clássico com o Vasco pela semifinal do Carioca Sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira e jogo de volta, na quarta, em Laranjeiras, também terá transmissão do canal oficial no Youtube...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 17:12

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:12

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense vai transmitir, através da FluTV, o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira, às 17h, direto de São Januário, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. A transmissão começará 10 minutos antes da partida, às 16h50, e terá imagens.
+ ATUAÇÕES: Bobadilla e Luiz Henrique marcam para o Fluminense e recebem as maiores notas
A partida de volta do confronto está marcada para o próximo dia 15, uma quarta-feira, às 15h, em Laranjeiras. O jogo também será transmitido pela FluTV.
O Fluminense avançou às semifinais ao eliminar o Volta Redonda por 2 a 0 no placar agregado do confronto de quartas de final. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Flamengo e Botafogo na grande final.
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