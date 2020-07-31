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futebol

Fluminense ultrapassa os 35 mil sócios e divulga números por estado

Tricolor ganhou quase 10 mil novas associações desde que inaugurou o contador no site oficial; Distrito Federal e Minas Gerais vem depois do Rio com mais sócios...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 14:36
Crédito: AFP
Com a forte campanha da torcida para aumentar o número de sócios do Fluminense, o clube passou dos 35.400 adimplentes. Com isso, são mais de 8.500 associados a mais desde que o Tricolor implantou o contador no site oficial, em 19 de junho. Nas redes sociais, o Flu comemorou e divulgou os números por estados.
Naturalmente, o Rio de Janeiro lidera com 26.037 associados. Distrito Federal, com 1.276, e Minas Gerais, com 1.135, vem em seguida. São Paulo, com 976, e Santa Catarina, 681, fecham o top-5. Os números foram fechados às 11h desta sexta-feira.
- Nossos sócios pelo Brasil. Já somos 35 mil espalhados pelo País. Muito obrigado a todos os tricolores que estão ajudando o clube a se reconstruir. Saudações Tricolores - comemorou o presidente Mário Bittencourt nas redes sociais.
A meta do clube era chegar aos 36 mil sócios-torcedores, algo cada vez mais próximo. Impulsionada pela volta de Fred e pela campanha #ÉPeloFlu, a torcida se movimentou para aumentar o quadro do clube. Esta sexta-feira, inclusive, é o último dia em que é possível se tornar associar sem pagar a taxa de adesão.

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