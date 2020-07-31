Fluminense ultrapassa os 35 mil sócios e divulga números por estado

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Com a forte campanha da torcida para aumentar o número de sócios do Fluminense, o clube passou dos 35.400 adimplentes. Com isso, são mais de 8.500 associados a mais desde que o Tricolor implantou o contador no site oficial, em 19 de junho. Nas redes sociais, o Flu comemorou e divulgou os números por estados.

Naturalmente, o Rio de Janeiro lidera com 26.037 associados. Distrito Federal, com 1.276, e Minas Gerais, com 1.135, vem em seguida. São Paulo, com 976, e Santa Catarina, 681, fecham o top-5. Os números foram fechados às 11h desta sexta-feira.

- Nossos sócios pelo Brasil. Já somos 35 mil espalhados pelo País. Muito obrigado a todos os tricolores que estão ajudando o clube a se reconstruir. Saudações Tricolores - comemorou o presidente Mário Bittencourt nas redes sociais.