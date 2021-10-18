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Fluminense teve prejuízo três vezes maior em primeiro jogo com torcida no Maracanã

Valores antes da liberação do público chegavam à casa dos R$ 200 mil e na partida com o Fortaleza ficaram na faixa dos R$ 600 mil; prejuízo total chega a mais de R$ 5 milhões...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 15:52
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Depois de meses sem público, o Fluminense reencontrou a torcida no último dia 6 de outubro, quando perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 no Maracanã. Além do resultado ruim, os cofres do tricolor também sofreram. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou o borderô da partida e o clube amargou um prejuízo de R$ 610.638,62, algo que já era esperado com a presença de apenas 3.187 pessoas. A receita da partida foi de R$ 99.632,50, mas o alto custo operacional do estádio, que ficou na casa dos R$ 710.271,12, deixou o Tricolor no prejuízo. Dentro desse valor estão o aluguel do Maracanã, venda de ingressos, testes de Covid-19, entre outros.
Veja a tabela do Brasileirão
O Flu já fez outra partida com público sendo mandante, mas o boletim financeiro ainda não foi divulgado. Para se ter ideia, diante do Red Bull Bragantino, a despesa ficou em R$ 208.346,97, que tem sido mais ou menos o valor gasto em partidas no Maracanã.Para reduzir os custos, o Flu já havia optado por vender apenas 20 mil ingressos para a partida. Em entrevista coletiva no dia 1º de outubro, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o cálculo interno era que seria preciso comercializar pelo menos 10 mil bilhetes para cobrir os gastos de abrir os setores Sul, Leste e Oeste, além dos protocolos pedidos pela Prefeitura.
- Fizemos uma conta e vimos que teríamos um público muito pequeno, aumentando a capacidade de prejuízo e restringindo a capacidade de o público retornar. Essa operação é muito custosa para o clube. O número ideal para não ter prejuízo seria 10 mil, mas aumentamos para 20 mil. Dependendo do público teremos dificuldade de pagar essa conta, mas não estamos pensando nisso agora. O objetivo é ver o torcedor voltar ao estádio - disse.
Até o momento, o Fluminense soma mais de R$ 5.096.725,86 de prejuízo na atual temporada. As únicas partidas que não foram contabilizadas são das oitavas e quartas de final da Libertadores, contra Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil, pois os números não estão disponíveis, além do duelo com o Atlético-GO, ainda não divulgado pela CBF. Na divisão entre as competições são R$ 1.443.454,83 no Carioca, R$ 638.193,05 na Copa do Brasil, R$ 2.524.874,77 até o momento no Brasileirão e R$ 490.203,21 na fase de grupos da competição continental.
No próximo sábado, o Tricolor volta a reencontrar a torcida, desta vez para o clássico com o Flamengo. Esta, inclusive, será a primeira vez que uma rodada poderá contar com público mandante e visitante. O confronto é às 19h, no Maracanã.

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