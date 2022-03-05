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Fluminense terminou campeão do Carioca sete vezes quando venceu um dos turnos; relembre

Tricolor é o segundo maior campeão do Estadual e pode confirmar o título do primeiro turno em caso de vitória simples diante do Resende neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 07:00

Publicado em 05 de Março de 2022 às 07:00

O Fluminense está muito próximo de levantar o primeiro título da temporada. Mesmo que seja algo de pouca expressão, como é atualmente a Taça Guanabara, a vitória significa também uma vantagem para a decisão do Campeonato Carioca. Dos dez títulos que tem no primeiro turno, o Tricolor acabou como campeão do Estadual em seis oportunidades. O último deles aconteceu em 2012. O Tricolor encara o Resende às 16h e o duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.A última vez que o Flu foi campeão de um dos turnos foi em 2020, quando empatou no tempo normal e venceu o Flamengo nos pênaltis. Entretanto, nas finais, empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo, ficando com o vice-campeonato. Foi um cenário parecido com 2017, exceto pelo fato de o Rubro-Negro ter triunfado duas vezes.
Nos anos em que o Tricolor faturou a Taça Guanabara, acabou campeão do Carioca em 1969, 1971, 1975, 1983, 1985 e 2012, ano em que também foi o primeiro lugar do Estadual pela última vez. Em 1966 o Flu acabou terminando em terceiro lugar, enquanto em 1991 ficou em segundo, perdendo para o Flamengo, assim como em 2017. Em 1993 foi derrotado pelo Vasco na decisão.
Já na Taça Rio são quatro títulos. Em 1990, 2005, 2018 e 2020. Em 1990 ficou em terceiro, em 2005 foi campeão, enquanto em 2018 acabou em quarto lugar e em 2020 perdeu para o Flamengo na final. Nas duas últimas temporadas o segundo turno do Cariocão acabou se tornando uma espécie de "prêmio de consolação", já que é disputada entre os times que terminam o turno entre o quinto e o oitavo lugar.O Fluminense é o segundo maior campeão do Campeonato Carioca, com 31 títulos, mas acabou vendo o Flamengo se distanciar nos últimos anos, chegando aos 37 troféus. Voltar a levantar uma taça é uma das prioridades do clube para estar temporada. Em 2022 faz dez anos das conquistas do Estadual e do Brasileirão.
O Fluminense precisa de uma vitória simples sobre o Resende, neste sábado, ás 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para ser campeão da Taça Guanabara. Veja outros cenários. A equipe vem de 10 vitórias consecutivas na temporada, perdendo apenas a estreia para o Bangu. O técnico Abel Braga deve mandar um time reserva visando já a terceira fase da Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Olímpia (PAR).
Crédito: Fluminensechegaconfianteembuscadoprimeirotítulodatemporada(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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