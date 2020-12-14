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futebol

Fluminense terá dois desfalques no duelo com o Atlético-GO

Wellington Silva e Yago Felipe recebem terceiro cartão amarelo e não atuarão no confronto que será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly...
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Publicado em 

13 dez 2020 às 23:21

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 23:21

Crédito: Autor do gol tricolor deve dar lugar a Luiz Henrique (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Marcão ganhou dores de cabeça para o próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O atacante Wellington Silva e o meio-campista Yago Felipe receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, pela vigésima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Autor do gol tricolor, o camisa 11 tende a dar espaço ao jovem Luiz Henrique. Já o meio-campista, que voltava a atuar após ter se recuperado de Covid-19, entrou no decorrer da partida no lugar de Hudson.
O Tricolor das Laranjeiras ainda tem preocupação com outros jogadores. n. Felippe Cardoso, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André, Nenê e Nino estão com dois cartões amarelos.

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