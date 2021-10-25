Fluminense terá direito a ingressos para sua torcida no jogo com o Santos na Vila Belmiro; saiba como comprar!

Crédito: Partida é válida pela vigésima-terceira rodada do Brasileirão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A presença da torcida do Fluminense em partidas da equipe como visitante voltará a acontecer nesta quarta-feira (27), na Vila Belmiro. Diante do Santos, torcedores do Tricolor das Laranjeiras poderão acompanhar o confronto da equipe nas arquibancadas. A partida é adiada da 23ª rodada do Brasileirão. Os valores custarão entre R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e estão à disposição no site do Fluminense no Futebol Card. Não há gratuidades no estado de São Paulo e os ingressos são pessoais e intransferíveis. Para outras informações, acesse aqui. Os tricolores ficarão na Arquibancada Princesa Isabel.

Não será exigido exame negativo de Covid-19 para quem já tiver completado seu ciclo vacinal. A testagem é obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá apresentar, no dia do jogo, no ponto de triagem em frente ao portão 19 da Vila Belmiro, a partir das 17h do dia da partida (27/10), a seguinte documentação sanitária determinada pelo Governo do Estado de São Paulo:

MAIORES DE 12 ANOS:

- Esquema vacinal completo (duas doses das vacinas Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer ou uma dose da vacina Janssen)

Documentação exigida:- Cartão de Sócio (sócios) ou E-ticket (não sócios);- Documento de identidade original com foto;- Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 (impresso) ou Cartão de Vacinação Original.

- Esquema vacinal incompleto (uma dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer)

Documentação exigida:- Cartão de Sócio (sócios) ou E-ticket (não sócios);- Documento de identidade original com foto;- Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 (impresso) ou Cartão de Vacinação Original- Teste PCR negativo realizado com até 48h de antecedência ao jogo (impresso) ou teste Antígeno negativo realizado com até 24h de antecedência ao jogo (impresso).

MENORES DE 12 ANOS:

Documentação exigida:- Cartão de Sócio (sócios) ou E-ticket (não sócios);- Documento de identidade original com foto;- Teste PCR negativo realizado com até 48h de antecedência ao jogo (impresso) ou teste Antígeno negativo realizado com até 24h de antecedência ao jogo (impresso).

*Caso o torcedor não apresente a documentação no dia do jogo, o acesso ao estádio não será permitido e o valor pago pelo ingresso não será reembolsado.

CHECAGEM DA DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA

Será realizada no dia do jogo, 27/10 (quarta-feira), em pontos de checagem que estarão localizados no entorno do Estádio Vila Belmiro. Os locais e horários serão divulgados nas redes sociais e no site oficial do Santos Futebol Clube.

Após a conferência da documentação, estando ela de acordo com os protocolos informados acima, o torcedor receberá uma pulseira de credenciamento. Após receber a pulseira, o torcedor poderá acessar o estádio, mediante a apresentação, nas catracas, do seu ingresso válido para o jogo (Cartão de Sócio ou e-ticket).

GRATUIDADENão há gratuidade nas partidas realizadas na Vila Belmiro.

MEIA-ENTRADAA compra e acesso da meia-entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido de documento original que comprova o seu direito.

- Estudantes - Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

- Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda - Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até 02 (dois) salários mínimos. Para a compra e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (Bolsa Família) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

- PCD – Pessoas com Deficiência Física - Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício da meia-entrada pessoas com deficiência física e seu acompanhante, quando necessário. Para a compra e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

- Adultos com idade igual ou superior a 60 anos - Lei Federal 10.741/2003: Possuem o benefício da meia-entrada. Para a compra e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.