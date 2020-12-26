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futebol

Fluminense terá a baixa de Nenê no duelo com o São Paulo

Camisa 77 está fazendo 'trabalho físico específico' e, por isto, sequer ficará à disposição do técnico Marcão para o confronto dos tricolores com o São Paulo, neste sábado, às 21h...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 10:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 10:38
Crédito: Sem Nenê, Lucca deve se tornar titular no setor ofensivo do Flu (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense ganhou mais um desfalque para o seu último confronto pelo Brasileirão no ano de 2020. A assessoria de imprensa do Tricolor das Laranjeiras informou na manhã deste sábado que o meia Nenê está fora do confronto com o São Paulo, que acontecerá às 21h, no Maracanã. O camisa 77 faz atualmente "trabalho físico específico" e, por isto, sequer está entre a lista de relacionados.
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O jogador de 39 anos havia sido titular na derrota do Fluminense para o Atlético-GO, por 2 a 1, no dia 16 de dezembro. Com o desfalque de Nenê, Lucca deve ganhar espaço no confronto com o São Paulo.
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As outras baixas do Fluminense são o zagueiro Luccas Claro, o meio-campista Martinelli e o atacante Luiz Henrique, que estão lesionados. Além disto, Hudson e Ganso, que cumprirão suspensão automática. O Tricolor das Laranjeiras tenta, neste sábado, obter sua primeira vitória sob o comando de Marcão.

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