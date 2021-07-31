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Fluminense tenta virada na Copa do Brasil para aliviar pressão de semana decisiva

Equipe vem de três derrotas consecutivas, passou por protesto no CT na quinta-feira e tem jogo das oitavas da Libertadores na semana que vem...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 07:00
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
É agora ou nunca para o Fluminense. Depois de perder de forma decepcionante por 2 a 1 em Santa Catarina, o time carioca leva a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para o Maracanã. Neste sábado, às 16h30, o time de Roger Machado tentará voltar a vencer após três derrotas consecutivas para confirmar o favoritismo e diminuir a pressão às vésperas de outro "jogo da vida", pelas oitavas da Libertadores, na terça-feira. A partida tem transmissão em tempo real do LANCE!.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
A semana foi movimentada. Além do reforço de Nonato confirmado, torcedores ainda protestaram na porta do CT Carlos Castilho por conta dos resultados recentes. Os principais alvos eram Roger Machado, Egídio e Paulo Henrique Ganso. As lideranças presentes chegaram a negociar a entrada no local para conversar diretamente com o treinador, mas não houve a liberação e o papo foi feito apenas pela janela dos carros daqueles que resolveram parar e escutar.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​Tudo isso se soma à intensidade de uma semana que ajuda a definir os rumos do time na temporada. Além dos dois jogos da Copa do Brasil, o Flu terá também a volta das oitavas de final da Libertadores, adiada depois da morte do filho de Francisco Arce. Quando houve a ida com o Cerro Porteño (PAR) no Paraguai, a vitória por 2 a 0 marcou o quarto jogo sem derrota. Depois disso, porém, a equipe ainda não triunfou. Para sonhar com a vaga, portanto, será necessário não só reencontrar o caminho das vitórias como também virar uma partida. Nesta temporada, foram três a favor (Madureira, Santa Fe e Sport) e três contra (Resende, Red Bull Bragantino e Athletico-PR). Este mesmo Fluminense, inclusive, teve um confronto assim em 2020, quando perdeu para o Figueirense na ida por 1 a 0 e venceu na volta por 3 a 0 com show de Nene.
Outras viradas nesta competição foram na quarta fase de 2017 contra o Goiás (2 a 1 e 3 a 0), na primeira fase de 2014 diante do Horizonte-CE (3 a 1 e 5 a 0), na segunda fase de 2009, contra o Águia de Marabá-PA (2 a 1 e 3 a 0), nas primeiras fases de 2005, contra o Campinense-PB (1 a 0 e 3 a 1), e 2002, com Sampaio Corrêa-MA (2 a 1 e 5 a 1). Por fim, na segunda fase de 2001, com o Juventude-MT (4 a 1 e 3 a 0).
O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para levar a classificação direta para as quartas de final. Caso seja por apenas um gol de vantagem, o duelo vai para os pênaltis. Qualquer empate dá a vaga ao Criciúma.

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