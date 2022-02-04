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Fluminense tem um representante na seleção da terceira rodada do Carioca

Martinelli foi escolhido em votação popular através do perfil oficial da competição; jogador ganhou primeira chance como titular em 2022...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 16:00
O Fluminense não convenceu na vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, no Estádio Luso-Brasileiro. Mesmo assim, alguns reservas foram bem e um deles entrou na seleção da galera da terceira rodada do Campeonato Carioca. O volante Martinelli é o único representante da votação popular através do perfil oficial da competição.A seleção é composta por: Hugo Souza (FLA); Matheuzinho (FLA), Anderson Conceição (VAS), Noga (FLA) e Edimar (VAS); Nene (VAS), Martinelli (FLU), Thiago Maia (FLA) e Raí (BOT); Raniel (VAS) e Vitinho (FLA). Técnico é Paulo Sousa, do Flamengo.
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O goleiro Fábio, o atacante Germán Cano e o técnico Abel Braga, vaiado durante o jogo na Ilha do Governador, eram outras opções na votação, mas acabaram perdendo.
Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: MartinellifoititulardoFluminenseemvitóriasobreoAudaxnoCarioca(Foto:LuizaSá

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