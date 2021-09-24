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futebol

Fluminense tem três pendurados e dois retornos contra o Red Bull Bragantino

Luccas Claro, Nino e Martinelli podem perder a próxima rodada diante do Santos; André e Fred retornam após cumprir suspensão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 18:23
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense tem três jogadores pendurados no confronto diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Luccas Claro, Nino e Martinelli entram em campo precisando tomar cuidado para não perder o duelo com o Santos, em 3 de outubro, na Vila Belmiro.
As boas notícias ficam por conta do retorno do atacante Fred e do volante André, que cumpriram suspensão na última rodada. Ambos devem ser titulares na equipe do técnico Marcão. O primeiro foi substituído por Raúl Bobadilla e o segundo por Nonato.
Veja a tabela do Brasileirão
​Oitavo colocado no Brasileirão, o Fluminense tem 29 pontos em 21 jogos e sonha com a vaga na Libertadores da próxima temporada. São sete vitórias, oito empates e seis derrotas.

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