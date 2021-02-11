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Fluminense tem treino cancelado por trânsito, e Fred e Luccas Claro serão reavaliados nesta sexta

Acidente nos arredores do CT Carlos Castilho provocou grande congestionamento no local; jogadores deixaram o jogo contra o Atlético-MG mais cedo...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:41

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:41

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de deixarem o campo mais cedo no empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG, Luccas Claro e Fred ainda não foram reavaliados no Fluminense. Isso porque o treinamento do elenco na tarde desta quinta-feira acabou sendo cancelado por um congestionamento nos arredores do CT Carlos Castilho. De acordo com o Centro de Operações do Rio, um acidente envolvendo um caminhão e um carro na Avenida Ayrton Senna causou a retenção no local.
> ATUAÇÕES: Sistema defensivo vai bem e Fluminense fica no empate diante do Atlético-MG
Os veículos só foram removidos da pista por volta de 14h, mas o transito no local permaneceu intenso ainda por algum tempo. A atividade estava marcada para 16h, de acordo com a programação enviada pela assessoria de imprensa do clube.
Fred saiu no intervalo da partida no Maracanã, dando lugar a John Kennedy. Ele sentiu o músculo adutor da coxa direita ainda durante o primeiro tempo. Já Luccas Claro prendeu o dedo indicador da mão esquerda na camisa do atacante Vargas, do Galo. O médico do Fluminense chegou a tentar colocar o dedo deslocado no lugar, mas o zagueiro acabou sendo substituído por Frazan.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Os dois podem ser preocupação para o jogo do Fluminense na próxima segunda-feira, contra o Ceará, no Castelão. Ficaram fora dessa última rodada o zagueiro Nino, com dores na coxa esquerda, Paulo Henrique Ganso, em recuperação de cirurgia de apendicite, além dos atacantes Wellington Silva, em negociação avançada com o Gamba Osaka (JAP) e Marcos Paulo, por opção técnica.
Com o empate, o Flu perdeu a chance de entrar no G4, ficando com 57 pontos na quinta posição, dois atrás do São Paulo (com um jogo a menos) e com quatro de desvantagem para o Galo, em terceiro. O Campeonato Brasileiro entrará em sua 36ª rodada.

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