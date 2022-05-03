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futebol

Fluminense tem seis mil ingressos vendidos para estreia de Diniz na Sul-Americana

Tricolor tem tido baixa média de público nas partidas como mandante na atual temporada e deve manter números contra o Junior Barranquilla...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 17:35
O Fluminense mais uma vez não deve ter casa cheia para a partida decisiva da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto contra o Junior Barranquilla (COL) tem até o momento 6.150 ingressos vendidos e é válido pela quarta rodada da fase de grupos. O jogo marca a reestreia de Fernando Diniz como treinador do clube tricolor.A partida será decisiva para as pretensões do Fluminense na competição continental. Terceira colocada, a equipe tem quatro pontos, enquanto o Junior Barranquilla é o líder com sete e o Unión Santa Fe (ARG) está com cinco. Faltam três rodadas para o fim da fase de grupos e apenas o primeiro lugar avança para as oitavas de final.
Veja a tabela da Sul-Americana
O Flu, inclusive, tem tido dificuldade de colocar bons públicos como mandante. A média da temporada não chega nem aos 20 mil presentes nas 13 partidas em casa (o jogo com o Millonarios não foi contabilizado porque os números não foram divulgados). No Brasileirão, por exemplo, foram quase 23 mil diante do Santos e pouco mais de 16 mil contra o Internacional.
Desde 2015, a média do Fluminense está em 14.054 pessoas. A expectativa nessa temporada era melhorar esses números com o retorno do público depois da pandemia da Covid-19.
Crédito: FluminensetemjogodecisivopelaSul-Americananestaquarta(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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