Fluminense tem seis mil ingressos vendidos para estreia de Diniz na Sul-Americana

O Fluminense mais uma vez não deve ter casa cheia para a partida decisiva da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto contra o Junior Barranquilla (COL) tem até o momento 6.150 ingressos vendidos e é válido pela quarta rodada da fase de grupos. O jogo marca a reestreia de Fernando Diniz como treinador do clube tricolor.A partida será decisiva para as pretensões do Fluminense na competição continental. Terceira colocada, a equipe tem quatro pontos, enquanto o Junior Barranquilla é o líder com sete e o Unión Santa Fe (ARG) está com cinco. Faltam três rodadas para o fim da fase de grupos e apenas o primeiro lugar avança para as oitavas de final.