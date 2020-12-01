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futebol

Fluminense tem retornos de Hudson e Egídio em atividade no CT

Dupla, que se recuperou de Covid-19, participa bem do treino realizado na tarde desta terça-feira e já está à disposição da comissão técnica de Odair Hellmann...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:17

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:17

Crédito: Meio-campista e lateral tinham contraído Covid-19 em novo surto no clube (Mailson Santana
O técnico Odair Hellmann ganhou dois reforços importantes para a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Recuperados após terem contraído Covid-19, o lateral-esquerdo Egídio e o meio-campista Hudson participaram da atividade realizada na tarde desta terça-feira, no CT Carlos Castilho.
Hudson cumpriu nesta terça-feira o décimo dia assintomático e foi liberado para realizar treinamentos com o restante do elenco tricolor. Egídio, por sua vez, já estava apto para voltar, mas o retorno não era viável para o confronto com o RB Bragantino.VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Os dois estão à disposição da comissão técnica do Tricolor das Laranjeiras para o confronto com o Athletico-PR, neste sábado. Devido à falta de opções causada pelo surto de Covid-19, há a possibilidade de Hudson e Egídio serem titulares no duelo no Maracanã.
O Fluminense está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos na competição.

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