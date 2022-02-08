futebol

Fluminense tem quatro jogadores na seleção da quarta rodada do Carioca

Marcos Felipe, Nino, Cristiano e Felipe Melo representaram o Flu entre os onze melhores da competição; Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:10

O Fluminense emplacou quatro jogadores na seleção da quarta rodada do Campeonato Carioca. Em votação popular na rede social oficial da competição, o Tricolor colocou o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Nino, o lateral-esquerdo Cristiano e o volante Felipe Melo entre os 12 escolhidos. Vasco e Botafogo também tiveram quatro representantes cada.A seleção completa tem: Marcos Felipe (FLU); Daniel Borges (BOT), Nino (FLU), Anderson Conceição (VAS) e Cris Silva (FLU); Kayque (BOT), Felipe Melo (FLU), Fabinho (BOT) e Gabriel Pec (VAS); Getúlio (VAS) e Matheus Nascimento (BOT). O técnico é Zé Ricardo, do Vasco.
O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 no último domingo, no Estádio Nilton Santos. Na quinta-feira, volta ao local para enfrentar o Botafogo, às 20h, pela quinta rodada. O Tricolor é o segundo colocado no Estadual, com nove pontos.
Crédito: Felipe Melo é um dos jogadores do Fluminense na seleção da rodada do Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

