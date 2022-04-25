Fluminense tem número baixo de ingressos vendidos na Sul-Americana; média como mandante é 18 mil

O Fluminense não deve contar com grande público na terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira. Até a tarde desta segunda, apenas 3.200 ingressos haviam sido vendidos para o confronto com o Unión Santa Fe, da Argentina, no Maracanã. Isso contabilizando o lado tricolor e também dos argentinos, que chegaram em cerca de 30 ônibus ao Rio de Janeiro nesta segunda.O Flu, inclusive, tem tido dificuldade de colocar bons públicos no Maracanã. A média da temporada é de 18.284 pessoas presentes nas 12 partidas como mandante (jogo com o Millonarios não foi contabilizado porque os números não foram divulgados). No Brasileirão, por exemplo, foram quase 23 mil diante do Santos e pouco mais de 16 mil contra o Internacional.

Veja a tabela da Sul-Americana

Depois de passar praticamente dois anos sem a presença do torcedor no estádio por conta da pandemia da Covid-19, o Fluminense esperava melhorar a média na atual temporada. Desde 2015, esse número está em 14.054 pessoas. O clube começou a temporada atuando no Estádio Luso-Brasileiro e passou por Nilton Santos e São Januário até poder voltar ao Maracanã após a reforma do gramado. Relembre as médias dos últimos anos.

Fluminense e Unión Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Flu é o terceiro colocado, com três pontos, enquanto os argentinos estão em segundo, com quatro, mesmo número do líder Junior Barranquilla (COL). O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.VEJA OS PÚBLICOS DA TEMPORADA:

Fluminense 0x1 Bangu - Luso-BrasileiroPúblico pagante: 2.488Público presente: 2.719

Fluminense 1 x 0 Audax Rio - Luso-BrasileiroPúblico pagante: 2.247Público presente: 2.395

Fluminense 2 x 1 Botafogo - Nilton SantosPúblico pagante: 8.408Público presente: 9.000

Fluminense 1 x 0 Portuguesa - Nilton SantosPúblico pagante: 5.011Público presente: 5.160

Fluminense 3×0 Volta Redonda - Luso-BrasileiroPúblico pagante: 1.510Público presente: 1.668

Fluminense 2 x 0 Vasco - Nilton SantosPúblico pagante: 10.661Público presente: 10.854

Fluminense 2x0 Millonarios - São JanuárioPúblico não divulgado

Fluminense 3x1 Olimpia - Nilton SantosPúblico pagante: 30.531Público presente: 31.799

Fluminense 1 x 2 Botafogo - MaracanãPúblico pagante: 26.046Público presente: 28.538

Fluminense 1 x 1 Flamengo - MaracanãPúblico pagante: 64.709Público presente: 67.754

Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero - MaracanãPúblico pagante: 18.950Público presente: 20.500

Fluminense 0 x 0 Santos - MaracanãPúblico pagante: 20.787Público presente: 22.855

Fluminense 0 x 1 Internacional - MaracanãPúblico pagante: 14.322Público presente: 16.176