Fluminense tem noite de críticas a Abel Braga, pedidos por Ganso e lua de mel com Fábio e Cano

Quem olhar os placares dos primeiros jogos do Fluminense na temporada vai começar a entender a frustração que o torcedor vem sentindo desde a estreia. Na terceira partida de 2022, um misto de sentimentos guiaram a vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, na quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Mas uma coisa foi quase consenso: os xingamentos ao técnico Abel Braga. Nem o bom resultado pouparam o comandante tricolor das críticas.O treinador é questionado pelas atuações ruins, mas foi fortemente cobrado também pela ausência de Paulo Henrique Ganso em campo mesmo em um time de reservas. Já vencendo a partida, o treinador optou por fechar a casa com Wellington, vaiado do primeiro ao último minuto toda vez que tocava na bola. O veterano comandante foi chamado de burro e xingado.

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Dentro de campo, a prioridade foi não sofrer gols diante de uma impaciente torcida. Antes de a bola rolar o nome de Abel até foi cantado junto ao dos outros jogadores, mas ao longo dos 90 minutos a relação se deteriorou rápido. Os primeiros pedidos por Ganso começaram ainda na etapa inicial e foram aumentando. O meia, barrado contra o Madureira na rodada passada, segue sem ter uma oportunidade.

Por outro lado, a noite de dois jogadores foi boa. O goleiro Fábio fez a estreia pelo Fluminense e foi exaltado o tempo todo, chegando a ser chamado de “melhor goleiro do Brasil”. O atacante Germán Cano, salvador do dia, também mostrou que vive fase de lua de mel com os tricolores. Atual reserva de Fred, o camisa 14 mostrou que a competição será forte ao marcar na primeira partida como titular. Com toda arquibancada fazendo o “L” (homenagem do jogador ao filho Lorenzo) e provocações ao Vasco por ter perdido o centroavante, o sentimento com eles era positivo. Em mais um jogo com casa cheia no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o torcedor sabe que pode esperar mais dessa equipe. Com oito reforços de peso contratados, a Libertadores se aproxima no fim deste mês e o primeiro clássico da temporada é já neste domingo, diante do Flamengo, às 16h. Há apoio durante os 90 minutos, mas também um tom de cobrança de quem quer buscar coisas relevantes em 2022.