  • Fluminense tem duas vitórias e polêmicas em jogos apitados por árbitro de duelo com o Sport
Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:08

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A CBF já definiu a equipe de arbitragem das partidas válidas pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, o Fluminense terá pela frente um árbitro que tem dado "sorte" ao clube. Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, comanda o jogo às 21h, no Maracanã, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). O VAR será comandado por Marcio Henrique de Gois, de São Paulo.O árbitro já apitou duas partidas do Tricolor na carreira. O primeiro foi a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-PB, em março de 2020, pela Copa do Brasil. Já o último foi no triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, em setembro deste ano. Ambos os confrontos aconteceram no Maracanã, palco do jogo deste sábado.
Veja a tabela do Brasileirão
​No duelo da Copa do Brasil, a arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes foi confusa. Sem árbitro de vídeo, houve inversão de lateral que resultou em gol do Flu, pênalti mal marcado a favor do Tricolor e dois gols mal anulados para o clube carioca.
No confronto do Brasileirão, houve um festival de cartões por conta da força de marcação das duas equipes e dois gols do São Paulo corretamente anulados. O lance do pênalti do clube paulista foi considerado polêmico pois Nino poderia ter sido expulso, mas levou apenas amarelo.O Fluminense é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Corinthians, em sétimo, e Internacional, em sexto, tem 41 cada, mas a equipe paulista tem um jogo a menos. O Fortaleza, em quinto, já soma 48 pontos. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Sport, às 21h, no Maracanã.

