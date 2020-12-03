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Fluminense tem duas novas baixas devido à contaminação por Covid-19

Atacante Lucca desfalca a equipe no confronto com o Athletico-PR, neste sábado. Goleiro que foi relacionado contra o RB Bragantino, Pedro Rangel também cumpre quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 18:51

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:51

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Odair Hellmann tem nova dor de cabeça na preparação do Fluminense para o confronto com o Athletico-PR. No fim da tarde desta quinta-feira, foi confirmado que o atacante Lucca, da equipe profissional, e o goleiro Pedro Rangel, que foi relacionado pela primeira vez no time principal, estão com Covid-19.
Lucca não enfrentará o Furacão no duelo marcado para este sábado, às 19h. O atacante chegou a ser titular da equipe contra o RB Bragantino, no empate em 0 a 0 no Maracanã.
O goleiro, que é destaque das categorias de base, foi chamado pela primeira vez para a lista de relacionados da equipe profissional no duelo com o Massa Bruta. Conforme está estabelecido no protocolo, os dois já estão em quarentena, afastados do restante do grupo. O Tricolor das Laranjeiras lida com um novo surto do vírus nas últimas semanas.
Três jogadores que se recuperaram de Covid-19 já estão à disposição de Odair Hellmann: o lateral Egídio, o meio-campista Hudson e o zagueiro Nino. O Fluminense tem atualmente outros quatro jogadores em recuperação: Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão.

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