Fluminense tem dois representantes na seleção da 27ª rodada do Brasileirão

O Fluminense tem dois representantes na seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Marcos Felipe e o zagueiro David Braz foram eleitos pelo público em enquete realizada no perfil da competição no Twitter. O Tricolor venceu o Athletico-PR no último domingo por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol contra. O goleiro foi eleito o melhor em campo e fez seis defesas, ajudando a garantir o resultado. Já o zagueiro substituiu Luccas Claro novamente, desta vez porque o companheiro sentiu desgaste, e foi bem, aumentando a disputa por vaga na defesa.
O resultado levou o Fluminense a 36 pontos, ocupando a oitava posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 19h, o Flu volta ao Maracanã para disputar o clássico contra o Flamengo, pela 28ª rodada da competição.