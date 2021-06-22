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Fluminense tem aproveitamento de 66,6% em 2021 e fica próximo de maior sequência invicta do Brasileiro

Tricolor chegou a 14 partidas sem derrotas somando os trabalhos de Marcão e Roger no torneio nacional; time perdeu apenas cinco vezes no ano...
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Publicado em 

22 jun 2021 às 06:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Invencibilidade no Campeonato Brasileiro e apenas cinco derrotas em 2021. Desta forma o Fluminense vai se consolidando e se apresentando dando cada vez mais dificuldade aos adversários. O empate por 1 a 1 com o Fortaleza, domingo, no Castelão, fez a equipe chegar a 14 partidas sem perder na competição, sendo cinco na edição atual e nove na anterior. Os números, que consolidaram o trabalho de Marcão, ajudam a dar confiança a Roger Machado.
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E a campanha invicta pode superar todos os anos de títulos nacionais. O Flu superou a marca de 2005, de 13 jogos, com Abel Braga. Em 2012, ano do último troféu brasileiro, o número chegou a 12 partidas. Caso não perca para o Atlético-GO, o time atual igualará os 15 jogos invictos em sequência de Muricy Ramalho em 2010, ano do tricampeonato. A maior da história é de 16 confrontos, entre 1984 e 1985, com Carlos Alberto Parreira. O levantamento é de João Boltshauser, historiador do Fluminense.
Veja a tabela do Brasileirão
Esses números não seriam possíveis sem a consolidação deste grupo no fim da última temporada e no início da atual. Em 2021, a partir de uma goleada de 5 a 0 sofrida para o Corinthians, a equipe se remodelou, conseguiu reparar os erros e vem com apenas cinco derrotas em 37 partidas. Considerando todas as competições disputadas e tirando as duas treinadas por Ailton Ferraz com o time Sub-23 nas duas primeiras rodadas do Carioca, são 21 vitórias e 11 empates, um aproveitamento de 66,6%.O que ajuda a explicar o bom momento, além da ascensão de jogadores como Martinelli, o destaque de Fred, além dos jovens que subiram da base nesta temporada, é a solidez ofensiva e defensiva. Nessas 37 partidas, foram 61 gols marcados e 35 sofridos. A equipe ainda passou 15 jogos sem sofrer gols.
Sem tempo para descanso, o Fluminense continua sua maratona de partidas e tenta manter os bons números. Nesta quarta-feira, a equipe terá pela frente o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly. O Tricolor tem nove pontos até aqui no Brasileirão.

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