Fluminense sub-20 vence o Madureira, e base chega a 60 jogos de invencibilidade

O Fluminense derrotou o Madureira por 2 a 0 na tarde desta sexta, pela 7ª rodada e em Laranjeiras, e assumiu a quarta colocação da Taça Guanabara Sub-20, com 12 pontos. Com o resultado, a base do Tricolor completou 60 jogos de invencibilidade. Os gols da partida foram marcados por Felipe e Abner.- Fizemos uma boa partida e conseguimos um gol importante logo no início do jogo. Estou feliz por ajudar meus companheiros em mais uma vitória. Bem legal também contribuir para que Xerém completasse essa marca de 60 jogos de invencibilidade - comemorou o zagueiro Felipe.
O torcedor que foi a Laranjeiras nesta sexta-feira acompanhou um Fluminense dominando as ações e envolvendo o adversário. Tanto que, antes dos cinco minutos, o zagueiro Felipe aproveitou bom cruzamento da direita para abrir o placar para os Moleques de Xerém, de peixinho.
Na segunda etapa, mesmo vencendo por 1 a 0, o Fluminense seguiu pressionando e buscando o segundo gol, que saiu com o atacante Abner, já nos minutos finais.
Na próxima rodada, o Sub-20 tricolor enfrenta o Resende, fora de casa. O time comandado pelo técnico Guilherme Torres segue em busca da classificação para a fase de mata-mata da Taça Guanabara.