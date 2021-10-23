Fluminense sub-15 e sub-17 vencem Bangu e conquistam Taça Guanabara

O sábado foi marcado pelas vitórias de Xerém na primeira etapa do Campeonato Carioca. As equipes do Fluminense sub-15 e sub-17 disputaram a final da Taça Guanabara contra as categorias de base Bangu e conquistaram o torneio estadual no CT Vale das Laranjeiras.Com gol de Arthur, o Fluminense sub-17 superou o Bangu. Assim, os Moleques de Xerém avançam para as quartas de final nvictos, com 10 vitórias e um empate. Já no sub-15, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Kauan e Esquerdinha, e também irá para a próxima fase da competição.