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futebol

Fluminense sub-15 e sub-17 vencem Bangu e conquistam Taça Guanabara

Equipes do sub-15 e sub-17 receberam o Bangu, no CT Vale das Laranjeiras, e avançaram para as quartas de final do Campeonato Carioca...
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Publicado em 

23 out 2021 às 17:45

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 17:45

Crédito: Divulgação/Fluminense
O sábado foi marcado pelas vitórias de Xerém na primeira etapa do Campeonato Carioca. As equipes do Fluminense sub-15 e sub-17 disputaram a final da Taça Guanabara contra as categorias de base Bangu e conquistaram o torneio estadual no CT Vale das Laranjeiras.Com gol de Arthur, o Fluminense sub-17 superou o Bangu. Assim, os Moleques de Xerém avançam para as quartas de final nvictos, com 10 vitórias e um empate. Já no sub-15, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Kauan e Esquerdinha, e também irá para a próxima fase da competição.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Na etapa seguinte, o Fluminense sub-17 encara o Nova Iguaçu, enquanto o sub-15 enfrenta o Volta Redonda, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca das categorias.

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