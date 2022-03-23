Fluminense sofre queda de interações em redes sociais após eliminação na Libertadores; veja os números

A eliminação do Fluminense na Libertadores não teve apenas um impacto esportivo. O clube, que vinha conseguindo marcas significativas no engajamento de redes sociais, sofreu uma queda após a derrota para o Olimpia. De acordo com o site 'Mkt Esportivo', o Tricolor teve uma diminuição de 50% das interações no Twitter e 48% no Instagram durante a semana que sucedeu o revés. No TikTok e Facebook, a instituição ficou fora do top 10 de times brasileiros. No Twitter, o Flu ficou em nono lugar, com 224 mil interações, tendo perdido três posições desde o último levantamento do site, realizado no dia 16 de março. Já no Instagram, a marca foi de 868 mil, na décima classificação do ranking. Em comparação ao período anterior, o clube perdeu quatro colocações na rede social.