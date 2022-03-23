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Fluminense sofre queda de interações em redes sociais após eliminação na Libertadores; veja os números

Interações com o Fluminense diminuíram quase pela metade no Twitter e Instagram; Tricolor não ocupou o top 10 no TikTok e Facebook...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 14:43

Publicado em 23 de Março de 2022 às 14:43

A eliminação do Fluminense na Libertadores não teve apenas um impacto esportivo. O clube, que vinha conseguindo marcas significativas no engajamento de redes sociais, sofreu uma queda após a derrota para o Olimpia. De acordo com o site 'Mkt Esportivo', o Tricolor teve uma diminuição de 50% das interações no Twitter e 48% no Instagram durante a semana que sucedeu o revés. No TikTok e Facebook, a instituição ficou fora do top 10 de times brasileiros. No Twitter, o Flu ficou em nono lugar, com 224 mil interações, tendo perdido três posições desde o último levantamento do site, realizado no dia 16 de março. Já no Instagram, a marca foi de 868 mil, na décima classificação do ranking. Em comparação ao período anterior, o clube perdeu quatro colocações na rede social.
Depois da eliminação na Libertadores, o Fluminense entrou em campo novamente para enfrentar o Botafogo, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Contudo, a vitória não fez os números subirem desde o clássico. Neste domingo, as equipes voltam a se enfrentar no Maracanã, às 16h, para decidir qual clube avança para a final do estadual.
> Veja e simule a tabela do Carioca
Crédito: FluminensefoieliminadodaLibertadorespeloOlimpia(Divulgação/Fluminense

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