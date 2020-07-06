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futebol

Fluminense segura empate com o Botafogo e se classifica para final da Taça Rio

Tricolor tinha a vantagem por ter terminado como líder do grupo e agora encara o Flamengo na decisão do segundo turno...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 21:04

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 21:04

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense está na decisão da Taça Rio. Em clássico movimentado pela semifinal, o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, mas, por ter a vantagem do empate, se classificou e vai decidir o segundo turno do Campeonato Carioca contra o Flamengo, na quarta-feira. A partida foi marcada também pelo protesto dos jogadores antes de a bola rolar com uma faixa e camisas com os dizeres "respeitem a nossa história".
O time de Odair Hellmann continua sem marcar gols após o retorno do futebol e passou mais um jogo em branco. Na final, caso o placar fique em igualdade, o confronto irá para os pênaltis.
Jogo morno
Mesmo com a vantagem do empate, o Fluminense começou tomando a iniciativa. Com um jogador a mais no meio, a equipe apostou no jogo mais trabalhado para tentar superar as dificuldades dos últimos jogos. No entanto, continuou ansioso no penúltimo passe e não conseguiu levar perigo. O Botafogo logo igualou o ritmo do rival, mas teve um jogo mais rápido, com ligações diretas e levou perigo com Pedro Raul, deixando o Alvinegro mais próximo do gol. Os primeiros 45 minutos foram de muitos erros e ainda mornos no clássico.
Duelo dos atacantes
Um dos grandes atrativos da tarde foi o confronto dos camisas 9 dos dois times. Do lado alvinegro, Pedro Raul, por buscar mais o jogo, ser mais novo e ágil, se apresentou mais para o jogo. Recebendo todas as bolas das jogadas criadas pelo Botafogo, o atacante teve três finalizações na primeira etapa e levou perigo ao gol de Muriel. Já Fred participou do jogo, mas não conseguiu chutar a gol. Apesar de ter mais qualidade, ele ainda depende muito da inspiração dos companheiros para ter oportunidades.

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