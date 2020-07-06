Fluminense segura empate com o Botafogo e se classifica para final da Taça Rio

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense está na decisão da Taça Rio. Em clássico movimentado pela semifinal, o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, mas, por ter a vantagem do empate, se classificou e vai decidir o segundo turno do Campeonato Carioca contra o Flamengo, na quarta-feira. A partida foi marcada também pelo protesto dos jogadores antes de a bola rolar com uma faixa e camisas com os dizeres "respeitem a nossa história".

O time de Odair Hellmann continua sem marcar gols após o retorno do futebol e passou mais um jogo em branco. Na final, caso o placar fique em igualdade, o confronto irá para os pênaltis.

Jogo morno

Mesmo com a vantagem do empate, o Fluminense começou tomando a iniciativa. Com um jogador a mais no meio, a equipe apostou no jogo mais trabalhado para tentar superar as dificuldades dos últimos jogos. No entanto, continuou ansioso no penúltimo passe e não conseguiu levar perigo. O Botafogo logo igualou o ritmo do rival, mas teve um jogo mais rápido, com ligações diretas e levou perigo com Pedro Raul, deixando o Alvinegro mais próximo do gol. Os primeiros 45 minutos foram de muitos erros e ainda mornos no clássico.

Duelo dos atacantes