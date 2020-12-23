Fluminense segue a preparação para encarar o líder São Paulo no sábado

Crédito: Fluminense tem a semana livre para treinar de olho no último jogo de 2020 (DANIEL PERPETUO / FLUMINENSE F.C

Em meio à pandemia global de Covid-19, o futebol brasileiro foi interrompido durante alguns meses, mas retornou sem a presença do público. Com um calendário apertado, os clubes terão uma nova experiência: entrar em campo nas semanas das festas do fim de 2020 e ver a temporada ser finalizada apenas em fevereiro de 2021.

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Diante disso, na semana do natal, o Fluminense segue a preparação para o duelo contra o líder São Paulo, no sábado, dia 26, às 21h (de Brasília), no Maracanã. O técnico Marcão tem a semana cheia para treinar e recuperar seus atletas depois da derrota para o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, na quarta passada.

Após a saída do técnico Odair Hellmann, que deixou o Tricolor e assinou Al-Wasl, dos Emirados Árabes, a direção do clube optou por um velho conhecido da torcida. Todavia, a equipe ainda não venceu sob o comando de Marcão, e conquistou apenas um ponto nas duas partidas que disputou, contra dois adversários da parte de baixo da tabela (Vasco e Atlético-GO).

– A gente espera que contra o São Paulo, na nossa casa, onde a gente tem uma boa sequência, bons resultados, a gente possa fazer nosso melhor, da mesma maneira, sem mudar muita coisa. Acho que é o que a gente vem fazendo durante todo o campeonato para que as coisas voltem a dar certo. Tirar aquele saldo negativo do jogo contra o Atlético-GO - disse Danilo Barcelos. Para o jogo de sábado, o treinador poderá ter o retorno de quatro jogadores. O atacante Wellington Silva e o meio-campista Yago Felipe, que estavam suspensos, assim como Luiz Henrique e Calegari, revelados em Xerém, mas que estavam à serviço da seleção sub-20.

Por outro lado, o zagueiro Luccas Claro não estará à disposição devido à uma lesão muscular, além de Ganso e Hudson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outro ponto que pode ser benéfico ao Fluminense, é que o São Paulo disputará nos dias 23 e 30 as semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio, e existe da possibilidade de Fernando Diniz poupar atletas visando a decisão devido ao desgaste da temporada.

Com 40 pontos, na sétima colocação, a equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias e não deixar o pelotão da frente disparar. Durante coletiva de imprensa, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos destacou a importância da semana livre para treinar e recuperar os jogadores. Além disso, ele afirmou que acredita que a equipe irá dar a voltar por cima e se recuperar no Maracanã.