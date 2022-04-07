Fluminense se torna um dos dez times com mais gols na história da Sul-Americana

Ainda no clima do título carioca conquistado no fim de semana, sobre o Flamengo, o Fluminense estreou nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. E venceu. Com gols de Cristiano, Jhon Arias e Zazpe, contra, o Tricolor bateu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0, no Maracanã. Essa foi a 15ª vitória do time de Abel Braga em 20 jogos nesta temporada.

Essa é a 10ª edição da competição continental que o Flu participa. Apesar de nunca ter conquistado a taça, o clube é o segundo brasileiro que mais vezes entrou em campo na disputa, com 55 confrontos. Apenas o São Paulo, com 58, pisou mais vezes no gramado.

Agora, o Fluminense é também o 10º time que mais vezes balançou as redes na história da Sul-Americana. Com os três tentos sobre o Petrolero, a equipe das Laranjeiras chegou a 76 gols marcados e empatou no ranking com o San Lorenzo, da Argentina, que não disputará o campeonato neste ano.

TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA SUL-AMERICANA

1º - LDU-EQU - 112 gols​2º - Independiente-ARG - 98 gols3º - Cerro Porteño-PAR - 89 gols4º - Libertad-PAR - 85 gols5º - Universidad Católica-CHI - 84 gols6º - Lanús-ARG - 83 gols7º - São Paulo - 81 golsAtlético Nacional-COL - 81 gols9º - Emelec-EQU - 78 gols10º - Fluminense - 76 golsSan Lorenzo - 76 gols