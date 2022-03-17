Fluminense se torna o sexto brasileiro eliminado nas primeiras fases da Libertadores

O Fluminense se juntou a um grupo indesejável após a eliminação na terceira fase da Libertadores e se tornou o sexto clube brasileiro a cair nas partidas iniciais da competição. O Tricolor perdeu para o Olimpia (PAR) no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no tempo normal por 2 a 0 e nos pênaltis, com direito a Willian e Felipe Melo desperdiçando as cobranças.

Além do Flu, estão nessa lista o Corinthians duas vezes, em 2011 para o Tolima, da Colômbia, e 2020 para o Guaraní, do Paraguai, além da Chapecoense em 2018 para o Nacional, do Uruguai, o São Paulo em 2019 para o Talleres, da Argentina, e o Grêmio em 2021 para o Independiente del Valle, do Equador. O Bahia foi eliminado pelo Deportivo Itália em 1964, mas em outro formato.

A fase de grupos da Libertadores era um dos grandes objetivos do Fluminense na temporada. Além do fator esportivo do clube que tem o sonho de ser campeão pela primeira vez, há também o peso financeiro da premiação do torneio. Caindo nesta fase, o Flu terá pela frente a disputa da Sul-Americana.

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Carioca, onde faz o primeiro jogo da semifinal na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos.