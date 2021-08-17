Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense se reapresenta em meio à pressão e semana decisiva na Libertadores

Tricolor embarca para o Equador já nesta terça-feira para a partida diante do Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da competição; Roger vive pressão...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Pressionado, mas sem tempo para remoer os problemas, o Fluminense inicia, nesta terça-feira, a preparação para o confronto decisivo diante do Barcelona de Guayaquil (EQU), na quinta. Depois de voltar de Porto Alegre, onde foi derrotado pelo Internacional por 4 a 2, pelo Brasileirão, a equipe folgou na segunda e retorna ao CT Carlos Castilho para uma atividade antes do embarque para o Equador.
+ ATUAÇÕES: Roger leva a pior nota em quarta derrota seguida do Fluminense; veja como foi o time
O elenco viaja para Guayaquil já nesta terça depois do treino, que acontece na parte da manhã. Na quarta, faz uma atividade durante a tarde para as últimas definições antes da partida na quinta. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Com o 2 a 2 no Maracanã, o Tricolor precisa de uma vitória ou um empate por pelo menos três gols para garantir a vaga na semifinal, algo que não acontece desde 2008, quando o Flu foi vice-campeão.
Após a partida, a delegação retorna ao Rio de Janeiro e treina no CT no sábado e no domingo para voltar a campo pelo Brasileirão na segunda-feira. A partida será contra o Atlético-MG, que também é o adversário na Copa do Brasil na quinta. Vale lembrar que o Flu não terá o Maracanã à disposição por conta de mais uma troca do gramado. Por isso, joga primeiro em São Januário e depois no Estádio Nilton Santos.
Veja todos os confrontos da Libertadores
- Se reunirmos as energias, a confiança, o que temos como característica no grupo é a competitividade, os jogadores que quando estão no melhor momento decidem a nosso favor. É isso que quero reunir para a semana. Fazer desse jogo o da nossa vida porque vale a classificação para a semifinal da Libertadores. Com relação ao Brasileiro, é evidente que nos preocupa os quatro jogos sem vencer, dentro dessa maratona de três competições simultâneas. Não é explicação, mas conseguimos encontrar justificativas no grande volume de jogos que estamos tendo. É reunir as energias, não é o momento de apontar culpados. Vamos trabalhar para estar bem emocionalmente na quinta-feira para esta decisão - avaliou Roger Machado em coletiva após a derrota. Vale ressaltar que o futuro na Libertadores pode ter desdobramentos também no restante da temporada. Sem contar com o apoio de uma parte da torcida, o técnico Roger Machado começa a sofrer desgastes por conta do desempenho. Mais do que os resultados, a pouca evolução do time é motivo de conversas internas, mas o treinador ainda conta com o apoio do presidente Mário Bittencourt e do diretor executivo de futebol Paulo Angioni.
Mesmo que dê tudo certo para o Fluminense e a classificação venha no Equador, a equipe tem uma maratona dura pela frente. Além do Atlético-MG duas vezes, o Tricolor fecha o primeiro turno com Bahia, em casa, e Chapecoense, fora, abrindo o returno diante do São Paulo no Rio de Janeiro antes do duelo de volta com o Galo na Copa do Brasil, a ser realizado em Belo Horizonte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados