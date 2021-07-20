Fluminense se reapresenta e terá primeira semana livre com Roger desde abril

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O adiamento da partida contra o Cerro Porteño (PAR), pelas oitavas de final, acabou obrigando o Fluminense a fazer mais uma alteração na logística nesta Libertadores. A parte boa da mudança é o tempo de treinos e descanso que o elenco terá, algo que não acontecia desde abril. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na atual temporada, o Flu teve uma semana completa de trabalhos entre a segunda e terceira rodada do Carioca, quando Roger Machado estreou diante do Flamengo em 14 de março. Depois disso, ficou treinando até o dia 20 para enfrentar o Bangu e repetiu os dias livres entre 30 de março e 6 de abril e 11 e 17 de abril. Com o time principal completo, incluindo reforços, esta será a primeira vez que o treinador terá mais tempo à disposição.

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Vale lembrar que, apesar de Roger ter feito o primeiro jogo no Fla-Flu, os titulares só foram estrear no dia 26 de março, contra o Volta Redonda. Por isso, não chegaram a ter tanto tempo para somar o ritmo de jogo à absorção de ideias do novo treinador. O primeiro contato aconteceu quando Ailton Ferraz ainda comandava o time alternativo e o elenco se preparava para um possível confronto pela segunda fase da Libertadores, o que acabou não acontecendo. Com o adiamento, o elenco recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta no CT Carlos Castilho na terça pela manhã. O grupo ainda treina quarta, quinta e sexta, quando viaja para São Paulo visando o duelo com o Palmeiras no Allianz Parque. A programação de domingo ainda será definida. Vale lembrar que na quarta o Tricolor visita o Criciúma no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

No caso da partida contra o Cerro, a mudança de logística é mais fácil pois o jogo será no Maracanã, mas a CBF precisou passar a volta da Copa do Brasil contra o Criciúma para 7 de agosto, um sábado e adiar o jogo América-MG x Fluminense da 15ª rodada do Brasileiro, que seria dia 8.

O calendário do Fluminense das próximas semanas tem: