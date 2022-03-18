Fluminense se pronuncia após atos violentos de torcedores no aeroporto

- Na noite de quarta-feira, cerca de 26 atletas profissionais estavam no Paraguai para defender dentro de campo as cores e a tradição do Fluminense Football Club. Profissionais cuja integridade e compromisso estão acima de qualquer dúvida. Além deles, havia comissão técnica, diretoria e outros funcionários do clube. Todos queriam trazer para casa a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Além de uma conquista fundamental para o clube, é também um marco importantíssimo na carreira de qualquer profissional do mundo do futebol. Não faz sentido, portanto, a ideia de que não houve empenho e determinação. Entende-se a tristeza e a irritação que tomam conta de toda a torcida por não termos conquistado a classificação. O que foge à compreensão são atos de violência de uma minoria mal-intencionada contra pessoas que estão no exercício de seu ofício - e, mais uma vez, para os quais a conquista da classificação e a disputa pela taça seriam motivo de orgulho e de crescimento profissional. A reestruturação de um clube leva tempo e requer paciência. Já dissemos com todas as letras que esse é um projeto de alguns anos. A maioria entende que é um processo complexo, que exige austeridade e estabilidade. O caminho para as vitórias e conquistas está sendo pavimentado, mas nada será obtido sem equilíbrio nos momentos difíceis e, principalmente, respeito. Nada nos desviará do caminho de tornar o clube mais forte, mantendo a camisa verde, branco e grená em seu lugar de destaque.Saudações Tricolores - publicou o Fluminense em seu site oficial.A Libertadores é um sonho antigo do Fluminense. Em 2021, o Tricolor caiu nas quartas de final após ser eliminado pelo Barcelona-EQU. A expectativa de boa parte dos torcedores era de que o time de Abel Braga conseguisse fazer mais uma boa campanha na competição.